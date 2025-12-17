۲۰ زندانی جرایم غیرعمد با پویش «مهر سرخ» آزاد شدند

به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی و ورزشی پرسپولیس در راستای مسئولیت‌های اجتماعی و با همکاری هواداران، خیرین، جمعیت امام‌رضایی‌ها، بانک شهر و اپلیکیشن آپ، نخستین مرحله پویش «مهر سرخ» را دنبال می‌کند. این پویش که از دربی ۱۰۶ آغاز شده، تاکنون منجر به آزادی ۲۰ زندانی جرایم غیرعمد از ندامتگاه‌ها شده است.

حسین تقوی، مشاور باشگاه، با اشاره به بازگشت این زندانیان به خانواده‌هایشان، بیان کرد: «بازگشت این پدران و مادران به آغوش فرزندانشان، اولین گام از حماسه مهربانی بود که با همت هواداران و همکاری سازمان‌ها و مؤسسات خیریه محقق شد. این پویش ادامه دارد و امیدواریم مشارکت هواداران و خیرین افزایش یابد.»

هدف نهایی این پویش آزادی حداقل ۶۶ زندانی و تهیه ۶۶۰ بسته معیشتی تا شب یلدا است. علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان آذرماه از طریق اپلیکیشن آپ، بخش نیکوکاری و قسمت پویش‌ها، در پویش «مهر سرخ» مشارکت کنند و در بازگشت خانواده‌ها به یکدیگر سهیم شوند.

این حرکت نمادی انسانی و ملی است که با همت جمعی می‌تواند شب یلدای خانواده‌های نیازمند را پر از گرما و حضور اعضای خانواده کند.

