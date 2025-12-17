خبرگزاری کار ایران
اوسمار: بازی حذفی مانند فینال حساس است (عکس)
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تأکید کرد در دیدار حذفی برابر تراکتور، جزئیات کوچک می‌تواند نتیجه را مشخص کند و امیدوار است هواداران از بازی لذت ببرند.

به گزارش ایلنا، اوسمار ویرا، سرمربی پرسپولیس، در نشست خبری پیش از دیدار حذفی تیمش برابر تراکتور تبریز اظهار داشت: با توجه به اینکه ابتدا قرار بود بازی بدون تماشاگر برگزار شود، خوشبختانه این دیدار با حضور تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام تبریز انجام می‌شود و امیدوارم هواداران شاهد یک بازی زیبا باشند.

وی افزود: در بازی فردا جزئیات کوچک می‌تواند تعیین‌کننده نتیجه باشد. با توجه به اینکه یک تیم باید حذف شود و هر دو تیم از تیم‌های مهم ایران هستند، تمام تلاش ما این است که عملکرد خوبی داشته باشیم و به مرحله بعدی صعود کنیم.

اوسمار درباره حضور ۱۰ درصدی تماشاگران پرسپولیس گفت: امیدوارم تماشاگران بازی خوبی از تیم ببینند و ما همه توان خود را به کار می‌گیریم تا هدیه‌ای مناسب به آنها بدهیم.

سرمربی پرسپولیس در خصوص تیم تراکتور نیز افزود: این تیم فصل گذشته قهرمان لیگ برتر شده و در لیگ نخبگان آسیا عملکرد خوبی دارد. بازی حذفی با لیگ متفاوت است و ما آن را مانند یک فینال نگاه می‌کنیم تا بهترین نمایش خود را ارائه دهیم.

