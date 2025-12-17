ترکیب احتمالی برنتفورد و منچسترسیتی

خبرگزاری کار ایران
دیدار برنتفورد و منچسترسیتی در چارچوب جام اتحادیه انگلیس با تقابل دو رویکرد متفاوت برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا، در چارچوب یک‌چهارم نهایی جام اتحادیه انگلستان، برنتفورد میزبان منچسترسیتی خواهد بود. منچسترسیتی با کیفیت فردی بالا و عمق قابل توجه ترکیب، تیم برتر میدان محسوب می‌شود، اما احتمالاً پپ گواردیولا با چرخش در ترکیب، به بازیکنان استراحت داده و فرصت تجربه به نفرات دیگر خواهد داد.

از سوی دیگر، برنتفورد این مسابقه را فرصتی برای خلق شگفتی و حذف یکی از غول‌های فوتبال انگلیس می‌بیند و با انگیزه بالا و تمرکز تاکتیکی وارد میدان خواهد شد. تقابل دو سبک بازی و اهداف متفاوت، این مسابقه را برای هواداران فوتبال جذاب و دیدنی کرده است.

 

منچستر سیتی (۴-۲-۳-۱) – سرمربی: پپ گواردیولا
دروازه‌بان: ترافورد
مدافعان: خوسانوف، آکه، لوویس، گونزالس
هافبک‌های میانی: ساویو، باب
هافبک‌های هجومی: موکاسا، اوریلی، چرکی
مهاجم: هالند

برنتفورد (۴-۲-۳-۱) – سرمربی: کیث اندروز
دروازه‌بان: والدیمارسون
مدافعان: هنری، برگ، پیناک، شاده
هافبک‌های میانی: ینسن، دامسگارد
هافبک‌های هجومی: آرتور، جانلت، دونوان
مهاجم: لویس-پاتر

