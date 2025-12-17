ترکیب احتمالی برنتفورد و منچسترسیتی

به گزارش ایلنا، در چارچوب یک‌چهارم نهایی جام اتحادیه انگلستان، برنتفورد میزبان منچسترسیتی خواهد بود. منچسترسیتی با کیفیت فردی بالا و عمق قابل توجه ترکیب، تیم برتر میدان محسوب می‌شود، اما احتمالاً پپ گواردیولا با چرخش در ترکیب، به بازیکنان استراحت داده و فرصت تجربه به نفرات دیگر خواهد داد.

از سوی دیگر، برنتفورد این مسابقه را فرصتی برای خلق شگفتی و حذف یکی از غول‌های فوتبال انگلیس می‌بیند و با انگیزه بالا و تمرکز تاکتیکی وارد میدان خواهد شد. تقابل دو سبک بازی و اهداف متفاوت، این مسابقه را برای هواداران فوتبال جذاب و دیدنی کرده است.

منچستر سیتی (۴-۲-۳-۱) – سرمربی: پپ گواردیولا

دروازه‌بان: ترافورد

مدافعان: خوسانوف، آکه، لوویس، گونزالس

هافبک‌های میانی: ساویو، باب

هافبک‌های هجومی: موکاسا، اوریلی، چرکی

مهاجم: هالند

برنتفورد (۴-۲-۳-۱) – سرمربی: کیث اندروز

دروازه‌بان: والدیمارسون

مدافعان: هنری، برگ، پیناک، شاده

هافبک‌های میانی: ینسن، دامسگارد

هافبک‌های هجومی: آرتور، جانلت، دونوان

مهاجم: لویس-پاتر

