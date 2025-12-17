ترکیب احتمالی بازی رئال مادرید و تلاورا

به گزارش ایلنا، تلاورا با سیستم 1-2-3-4 و هدایت سرمربی خود، آلخاندرو ساندرو نی، به میدان خواهد رفت. ترکیب احتمالی این تیم شامل گونزالز در دروازه، مدافعان کونکا، لوپز، مولینا و رویگ، هافبک‌های کاپو، آیزایا، گومز، مولینا و مونترو و مهاجم رنزو است.

رئال مادرید نیز با ترکیب 3-3-4 تحت هدایت ژابی آلونسو به مصاف حریف خواهد رفت. دروازه‌بان تیم لونین است و خط دفاع و میانی آن شامل آسنسیو، ماستانتوئونو، فران گارسیا، هویسن، والدپنس، گارسیا، گولر، شوامنی و پیتارچ می‌شود. مهاجم این تیم رودریگو خواهد بود.

از نظر آماری، تلاورا با میانگین سنی ۲۷.۱۵ سال و میانگین قد ۱۸۵.۱ سانتی‌متر، تاکنون در این فصل ۴ گل زده و یک پاس گل ثبت کرده است. رئال مادرید با ترکیبی قدرتمند و تجربه بیشتر، تاکنون نمایش قابل توجهی داشته اما آمار دقیق پاس و شوت‌های این تیم ارائه نشده است.

