جوایز جام جهانی ۲۰۲۶ رکورد زد
فیفا ارزش جوایز مالی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.
به گزارش ایلنا، فیفا بهطور رسمی جزئیات جوایز مالی جام جهانی ۲۰۲۶ را منتشر کرد. هر یک از ۴۸ تیم حاضر، تنها به دلیل حضور در رقابتها، ۱.۵ میلیون دلار پاداش اولیه دریافت خواهند کرد. علاوه بر این، جوایز اصلی بر اساس نتایج نهایی و رتبه تیمها در طول مسابقات پرداخت میشود.
جوایز اصلی به شرح زیر است:
-
تیم قهرمان: ۵۰ میلیون دلار
-
نایبقهرمان: ۳۳ میلیون دلار
-
مقام سوم: ۲۹ میلیون دلار
-
مقام چهارم: ۲۷ میلیون دلار
-
مقامهای پنجم تا هشتم: ۱۹ میلیون دلار برای هر تیم
-
مقامهای نهم تا شانزدهم: ۱۵ میلیون دلار برای هر تیم
-
مقامهای هفدهم تا سیودوم: ۱۱ میلیون دلار برای هر تیم
-
مقامهای سیوسوم تا چهلوهشتم: ۹ میلیون دلار برای هر تیم
کل جوایز مالی این دوره از مسابقات، با رقم ۷۲۷ میلیون دلار، رکورد جدیدی در تاریخ جام جهانی محسوب میشود و نشاندهنده بزرگتر و حرفهایتر شدن این مسابقات نسبت به دورههای قبلی است.