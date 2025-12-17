به گزارش ایلنا، در آخرین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر، ذوب آهن اصفهان در ورزشگاه فولادشهر به تساوی بدون گل مقابل شمس‌آذر قزوین رضایت داد. وحید رضایی، سرمربی شمس‌آذر، در نشست خبری پس از بازی اظهار داشت: بازی را خیلی خوب شروع کردیم و نیمه اول بسیار خوبی داشتیم. اگر فرصت‌های ایجاد شده را تبدیل به گل می‌کردیم، می‌توانستیم سه امتیاز را کسب کنیم، اما در ضربات آخر دقت لازم را نداشتیم.

وی در مورد شرایط تیم پیش از بازی افزود: ویروس آنفولانزا تیم ما را تحت تاثیر قرار داد و مجبور شدیم سه بازیکن را پیش از بازی بازگردانیم. با این حال، تلاش بازیکنان و حمایت کادر پزشکی باعث شد چند بازیکن دیگر بتوانند در زمین حضور پیدا کنند. با توجه به این شرایط، عملکرد تیم قابل قبول بود، اما می‌توانستیم بهتر عمل کنیم.

رضایی درباره مشکل گلزنی تیمش گفت: تمرکز بازیکنان در زمین باید بالاتر باشد. تیم ما یکی از هجومی‌ترین تیم‌های فصل است و بازیکنانی مانند هومن ربیع‌زاده با چهار گل عملکرد خوبی داشته‌اند. این معضل مختص فوتبال ایران نیست و در سطح جهان هم دیده می‌شود. فشار روانی روی مهاجمان هم باید مدیریت شود تا راحت‌تر بازی کنند.

سرمربی شمس آذر در پایان افزود: کیفیت زمین‌ها در لیگ معمولاً پایین است و حتی با شرایط نسبتا مناسب مانند فولادشهر، بازیکنان باید دقت بیشتری در ضربات نهایی داشته باشند. با تمرین و تمرکز می‌توان این ضعف‌ها را برطرف کرد و سایر تیم‌های لیگ نیز با همین روش می‌توانند عملکردشان را بهبود دهند.

انتهای پیام/