تراکتور و پرسپولیس با VAR و ناظر ویژه برگزار می‌شوند

مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران بین تیم‌های تراکتور و پرسپولیس با حضور کمک‌داور ویدئویی و نظارت ویژه انضباطی برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس تراکتور و پرسپولیس در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، با تدابیر ویژه داوری و انضباطی برگزار می‌شود.

امیر مهدی علوی، سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون، اعلام کرد که این مسابقه با بهره‌گیری از تکنولوژی کمک‌داور ویدئویی (VAR) و حضور دو کمک‌داور در اتاق VAR مدیریت خواهد شد.

علاوه بر این، ناظر ویژه انضباطی نیز در ورزشگاه یادگار امام حاضر خواهد بود تا بر روند برگزاری مسابقه، رفتار تیم‌ها و رعایت کامل مقررات نظارت مستقیم داشته باشد.

این اقدامات با هدف تضمین سلامت رقابت‌ها و جلوگیری از بروز هرگونه تخلف یا حاشیه پیش‌بینی شده‌اند.

