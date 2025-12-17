تراکتور و پرسپولیس با VAR و ناظر ویژه برگزار میشوند
مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی فوتبال ایران بین تیمهای تراکتور و پرسپولیس با حضور کمکداور ویدئویی و نظارت ویژه انضباطی برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، دیدار حساس تراکتور و پرسپولیس در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، با تدابیر ویژه داوری و انضباطی برگزار میشود.
امیر مهدی علوی، سخنگو و مدیر روابط عمومی فدراسیون، اعلام کرد که این مسابقه با بهرهگیری از تکنولوژی کمکداور ویدئویی (VAR) و حضور دو کمکداور در اتاق VAR مدیریت خواهد شد.
علاوه بر این، ناظر ویژه انضباطی نیز در ورزشگاه یادگار امام حاضر خواهد بود تا بر روند برگزاری مسابقه، رفتار تیمها و رعایت کامل مقررات نظارت مستقیم داشته باشد.
این اقدامات با هدف تضمین سلامت رقابتها و جلوگیری از بروز هرگونه تخلف یا حاشیه پیشبینی شدهاند.