جدول لیگ برتر فوتبال در پایان هفته چهاردهم
هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال با برگزاری دیدار ذوبآهن و شمسآذر امروز به پایان رسید و سپاهان صدر جدول را حفظ کرد.
به گزارش ایلنا، هفته چهاردهم رقابتهای لیگ برتر فوتبال امروز چهارشنبه، ۲۶ آذر، با برگزاری دیدار ذوبآهن اصفهان و شمسآذر قزوین به پایان رسید.
پس از پایان این هفته، سپاهان با ۲۷ امتیاز و یک بازی کمتر نسبت به سایر تیمها، صدرنشین جدول ردهبندی باقی ماند. پرسپولیس با ۲۵ امتیاز در جایگاه دوم قرار دارد و چادرملو با ۲۴ امتیاز رده سوم را به خود اختصاص داده است. استقلال نیز با ۲۲ امتیاز در رده چهارم جدول قرار دارد.
با این نتایج، رقابت برای کسب عنوان قهرمانی همچنان بین سه تیم بالای جدول حساس و نزدیک باقی مانده است، و هفتههای آینده میتواند تغییرات قابل توجهی در صدر جدول ایجاد کند.