هفته چهاردهم لیگ برتر: ساوی بدون گل ذوب آهن و شمس آذر
دیدار تیمهای ذوب آهن اصفهان و شمس آذر قزوین در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال امروز با نتیجه صفر-صفر به پایان رسید تا هر دو تیم همچنان در پایین جدول باقی بمانند.
به گزارش ایلنا، آخرین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد و دو تیم ذوب آهن اصفهان و شمس آذر قزوین نتوانستند گلی به ثمر برسانند.
این مسابقه که بین دو تیم پایین جدول انجام شد، میتوانست با کسب سه امتیاز، تغییر قابل توجهی در جایگاه هر یک از آنها ایجاد کند، اما در نهایت به تساوی بدون گل ختم شد.
با این نتیجه، ذوب آهن اصفهان ۱۴ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول ردهبندی قرار گرفت. شمس آذر قزوین نیز با ۱۲ امتیاز، در جایگاه پانزدهم باقی ماند.