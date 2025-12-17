هفته چهاردهم لیگ برتر: ساوی بدون گل ذوب آهن و شمس آذر

به گزارش ایلنا، آخرین بازی هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال از ساعت ۱۵:۳۰ امروز چهارشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار شد و دو تیم ذوب آهن اصفهان و شمس آذر قزوین نتوانستند گلی به ثمر برسانند.

این مسابقه که بین دو تیم پایین جدول انجام شد، می‌توانست با کسب سه امتیاز، تغییر قابل توجهی در جایگاه هر یک از آنها ایجاد کند، اما در نهایت به تساوی بدون گل ختم شد.

با این نتیجه، ذوب آهن اصفهان ۱۴ امتیازی شد و در رده یازدهم جدول رده‌بندی قرار گرفت. شمس آذر قزوین نیز با ۱۲ امتیاز، در جایگاه پانزدهم باقی ماند.

