توضیح مدیررسانه استقلال درباره جریمه ساپینتو

توضیح مدیررسانه استقلال درباره جریمه ساپینتو
پژمان ماندگاری با رد شایعات اخیر تأکید کرد جریمه اعلام‌شده تنها به دلیل اعتراض سرمربی به شرایط میزبانی و تخلف در تمرین رسمی صادر شده است.

به گزارش ایلنا، پژمان ماندگاری با تکذیب شایعات مطرح‌شده درباره حواشی اخیر اعلام کرد جریمه در نظر گرفته‌شده صرفاً به دلیل اعتراض ریکاردو ساپینتو به شرایط میزبانی و رعایت‌نشدن مقررات تمرین رسمی بوده و ارتباطی با موضوعات دیگر ندارد.

ماندگاری در شبکه های اجتماعی نوشت: متأسفانه بعضی رسانه‌ها باز هم با دروغ‌پردازی دنبال تخریب و حاشیه‌سازی‌اند.

اولاً جریمه سایپیتو مربوط به بازی برگشت مقابل الوحدات در اردن است.

ثانیاً علت جریمه، اعتراض سرمربی به میزبانی و عدم رعایت مقررات در تمرین رسمی قبل از بازی توسط برگزارکنندگان بوده؛ نه چیز دیگری.

توضیح مدیررسانه استقلال درباره جریمه ساپینتو

