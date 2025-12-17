فهرست رئال مادرید برای جام حذفی: امباپه برگشت

به گزارش ایلنا، در چارچوب دور نخست کوپا دل‌ری، رئال مادرید باید به مصاف تالاورا برود؛ مسابقه‌ای که کیلیان امباپه در آن حضور خواهد داشت. ژابی آلونسو، سرمربی کهکشانی‌ها، برای این دیدار تقریباً تمامی بازیکنان کلیدی را به فهرست تیم اضافه کرده و تنها به کورتوا، والورده و رودیگر استراحت داده است.

تیبو کورتوا که در تمامی دقایق این فصل به میدان رفته، به‌منظور مدیریت فشار مسابقات در مادرید باقی مانده است؛ تصمیمی مشابه درباره فده والورده نیز اتخاذ شده است. آنتونیو رودیگر هم به‌دلیل بازگشت اخیر از مصدومیت عضلانی سنگین و نیاز به استراحت بیشتر در این سفر حضور ندارد.

همچنین رائول آسنسیو، دیگر بازیکن ثابت تیم، به‌دلیل تب و به‌صورت ناگهانی از فهرست کنار گذاشته شد. دنی سبایوس با وجود غیبت در تمرین روز گذشته به‌دلیل مشکلات گوارشی، در لیست تیم قرار دارد. ادواردو کاماوینگا نیز به‌سبب عدم بهبودی کامل از مصدومیت ساق پا غایب است.

با این حال، مهم‌ترین خبر، حضور امباپه در این مسابقه است؛ مهاجمی که در دو بازی پیش‌رو فرصت دارد با زدن سه گل، رکورد کریستیانو رونالدو را در یک سال تقویمی (۵۹ گل) برابر کند.

در بخش بازیکنان جوان، علاوه بر دو دروازه‌بان فران گونسالس و خاوی ناوارو، بازیکنانی چون داوید خیمنس، خوآن مارتینس، والده‌پنیاس، سسترو و تیاگو نیز همراه کاروان رئال مادرید برای جام حذفی سفر کرده‌اند. سفیدپوشان برای این دیدار مسیر ۱۲۸ کیلومتری تا تالاورا را طی خواهند کرد.

فهرست بازیکنان رئال مادرید:

دروازه‌بان‌ها: لونین، فران گونسالس، خاوی ناوارو

مدافعان: کارِراس، فران گارسیا، هویسن، داوید خیمنس، خوآن مارتینس، والده‌پنیاس

هافبک‌ها: جود بلینگام، اورلین شوامنی، آردا گولر، دنی سبایوس، سسترو، تیاگو

مهاجمان: وینیسیوس جونیور، اندریک، کیلیان امباپه، رودریگو، گونسالو، ماستانتونو

انتهای پیام/