خبرگزاری کار ایران
English العربیه
محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی آذربایجان شد

سرمربی پرافتخار کشتی فرنگی ایران، پس از مذاکرات نهایی با فدراسیون کشتی آذربایجان، رسماً مسئولیت هدایت تیم ملی این کشور را پذیرفت و بزودی قرارداد رسمی امضا خواهد شد.

به گزارش ایلنا،  محمد بنا، که با تیم ملی ایران در المپیک ۲۰۱۲ لندن موفق به کسب سه مدال طلای تاریخی شد، سابقه درخشان خود را در عرصه کشتی فرنگی جهان به اثبات رسانده است. هرچند در المپیک ریو نتیجه‌ای بهتر از دو مدال برنز کسب نکرد، اما همچنان یکی از چهره‌های برجسته و پرافتخار کشتی ایران محسوب می‌شود.

پس از مذاکرات طولانی و بررسی شرایط، فدراسیون کشتی آذربایجان به توافق با این مربی باتجربه رسید و قرار است بنا بزودی قرارداد رسمی خود را با این فدراسیون امضا کند.

جزئیات مدت زمان قرارداد هنوز اعلام نشده است، اما حضور او می‌تواند تیم ملی آذربایجان را در رقابت‌های بین‌المللی تقویت کند و تجربه جهانی این مربی را به خدمت گیرد.

