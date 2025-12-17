به گزارش ایلنا، آخرین بخش از تور پرحاشیه لیونل مسی در هند با حضور او در «وانتارا»، مرکز حفاظت و بازپروری حیات‌وحش که به‌دست آنانت آمبانی بنیان‌گذاری شده، به پایان رسید. در جریان این بازدید، مسی مطابق با سنت‌های فرهنگی هند به آیین‌های محلی احترام گذاشت و در چارچوب باورهای «ساناتانا دارما» که بر احترام به طبیعت و تمامی موجودات زنده تأکید دارد، با مسئولان مجموعه و حیات‌وحش از نزدیک تعامل داشت. تصاویر و ویدئوهای این حضور به‌سرعت در فضای مجازی دست‌به‌دست شد.

با این حال، آنچه بیش از همه توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرد، ساعتی بود که مسی در جریان این بازدید به دست داشت. شماری از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس، مدعی شدند این فوق‌ستاره فوتبال جهان یک ساعت بسیار کمیاب «ریچارد میل RM 003 V2 نسخه آسیا» را به‌عنوان هدیه از آنانت آمبانی دریافت کرده است.

بر اساس این ادعا، این ساعت که از مدل‌های قدیمی و محدود برند ریچارد میل محسوب می‌شود، در بازار کنونی ارزشی در حدود ۹.۹۷ کرور روپیه هند، معادل تقریبی یک میلیون دلار آمریکا دارد! هرچند تاکنون هیچ منبع رسمی این موضوع را تأیید نکرده، اما علاقه شناخته‌شده آنانت آمبانی به ساعت‌های لوکس، به گسترش این گمانه‌زنی‌ها دامن زده است.

در همین زمینه یادآوری می‌شود که در جریان مراسم ازدواج آنانت آمبانی با رادیکا مرچنت در جولای ۲۰۲۴، گزارش‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه او به شماری از مهمانان سرشناس، ساعت‌هایی از برند «اودمار پیگه» با ارزشی در حدود دو کرور روپیه برای هر نفر هدیه داده است.

با این حال، تا زمان انتشار هرگونه اطلاعیه رسمی، ماجرای ساعت گران‌قیمت مسی در وانتارا همچنان در حد یک شایعه باقی مانده و صحت آن تأیید نشده است.

