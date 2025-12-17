اعلام اسامی داوران ۵ دیدار از هفته شانزدهم لیگ یک
اسامی داوران هفته شانزدهم لیگ دسته اول برای پنج بازی نخست اعلام شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران 5 دیدار از هفته شانزدهم لیگ دسته اول فصل 1405-1404 مشخص شد که به شرح زیر است:
جمعه 28 آذرماه 1404
*داماشیان گیلان - پارس جنوبی جم
داوران: محمدحسین یحیی زاده، امین اسکندری، امیرحسین بهادری،محمدمهدی جعفری ناظر: عباس مهدی زاده
*نساجی مازندران - فرد البرز
داوران: میثم حیدری، وحید سیفی، مجتبی قاسمی و حسین اسماعیلی ناظر: حمید نظری
شنبه 29 آذرماه 1404
*بعثت کرمانشاه - نفت بندرعباس
داوران: امید دریانوش، احد طوسی، بهمن جعفری و محمدرضا دلاوری ناظر: ایرج ساعدی
*مس کرمان - نفت آبادان
داوران: پوریا افشاریان، محمد حیدری، امیر امیری و امیر آرمند ناظر: مهدی مرجان زاده
*شناورسازی قشم - آریو اسلامشهر
داوران: ابراهیم خاجانی، شهرخ دانشور، حسین شیبانی و امید منفردیان ناظر: مختار مهدوی