اعلام اسامی داوران ۵‌ دیدار از هفته شانزدهم لیگ یک

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اسامی داوران 5 دیدار از هفته شانزدهم لیگ دسته اول فصل 1405-1404 مشخص شد که به شرح زیر است:

جمعه 28 آذرماه 1404

*داماشیان گیلان - پارس جنوبی جم

داوران: محمدحسین یحیی زاده، امین اسکندری، امیرحسین بهادری،محمدمهدی جعفری ناظر: عباس مهدی زاده

*نساجی مازندران - فرد البرز

داوران: میثم حیدری، وحید سیفی، مجتبی قاسمی و حسین اسماعیلی ناظر: حمید نظری

شنبه 29 آذرماه 1404

*بعثت کرمانشاه - نفت بندرعباس

داوران: امید دریانوش، احد طوسی، بهمن جعفری و محمدرضا دلاوری ناظر: ایرج ساعدی

*مس کرمان - نفت آبادان

داوران: پوریا افشاریان، محمد حیدری، امیر امیری و امیر آرمند ناظر: مهدی مرجان زاده

*شناورسازی قشم - آریو اسلامشهر

داوران: ابراهیم خاجانی، شهرخ دانشور، حسین شیبانی و امید منفردیان ناظر: مختار مهدوی

