خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

AFC استقلال و ساپینتو را جریمه کرد

AFC استقلال و ساپینتو را جریمه کرد
کد خبر : 1729253
لینک کوتاه کپی شد.

کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) امروز جریمه‌های سنگینی برای باشگاه استقلال ایران صادر کرد.

به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی AFC اعلام کرد که در جریان تمرین رسمی استقلال ایران در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۵، رفتار سرمربی پرتغالی این تیم، ریکاردو مانوئل دا سیلوا ساپینتو، موجب خدشه‌دار شدن شأن و اعتبار فوتبال شده است. بر اساس ماده ۵۰ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی کنفدراسیون، وی به پرداخت ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد و این مبلغ باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی پرداخت شود.

در همین تمرین، یکی دیگر از مسئولان باشگاه، مهدی نوروزخانی، نیز به دلیل نقض همان بند از آئین‌نامه، تحت پیگرد انضباطی قرار گرفت و با صدور اخطار رسمی مواجه شد.

همچنین در جریان دیدار استقلال ایران مقابل الوحدات اردن در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۵، اعضای باشگاه اقدام به وارد کردن خسارت به اموال نیمکت تیم کردند. کمیته انضباطی AFC طبق ماده ۵۲ آئین‌نامه انضباطی و اخلاقی، باشگاه را به پرداخت ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرد که این مبلغ نیز باید ظرف ۳۰ روز تسویه شود.

این تصمیم AFC تأکیدی است بر رعایت قوانین انضباطی و اخلاقی در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و ضرورت کنترل رفتار بازیکنان و مسئولان باشگاه‌ها در طول مسابقات و تمرینات رسمی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری