AFC استقلال و ساپینتو را جریمه کرد
کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) امروز جریمههای سنگینی برای باشگاه استقلال ایران صادر کرد.
به گزارش ایلنا، کمیته انضباطی AFC اعلام کرد که در جریان تمرین رسمی استقلال ایران در تاریخ ۴ نوامبر ۲۰۲۵، رفتار سرمربی پرتغالی این تیم، ریکاردو مانوئل دا سیلوا ساپینتو، موجب خدشهدار شدن شأن و اعتبار فوتبال شده است. بر اساس ماده ۵۰ آئیننامه انضباطی و اخلاقی کنفدراسیون، وی به پرداخت ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم شد و این مبلغ باید ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رسمی پرداخت شود.
در همین تمرین، یکی دیگر از مسئولان باشگاه، مهدی نوروزخانی، نیز به دلیل نقض همان بند از آئیننامه، تحت پیگرد انضباطی قرار گرفت و با صدور اخطار رسمی مواجه شد.
همچنین در جریان دیدار استقلال ایران مقابل الوحدات اردن در تاریخ ۵ نوامبر ۲۰۲۵، اعضای باشگاه اقدام به وارد کردن خسارت به اموال نیمکت تیم کردند. کمیته انضباطی AFC طبق ماده ۵۲ آئیننامه انضباطی و اخلاقی، باشگاه را به پرداخت ۲ هزار دلار جریمه نقدی محکوم کرد که این مبلغ نیز باید ظرف ۳۰ روز تسویه شود.
این تصمیم AFC تأکیدی است بر رعایت قوانین انضباطی و اخلاقی در رقابتهای لیگ قهرمانان آسیا و ضرورت کنترل رفتار بازیکنان و مسئولان باشگاهها در طول مسابقات و تمرینات رسمی.