خبرگزاری کار ایران
اهواز میزبان اردوی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان

اهواز میزبان اردوی تیم ملی پاراتیراندازی با کمان
دهمین مرحله از تمرینات ملی پوشان تیم پاراتیراندازی با کمان به میزبانی اهواز در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی کمیته ملی پارالمپیک، دور جدیدی از تمرینات ملی پوشان تیم پاراتیراندازی با کمان به منظور آمادگی حضوردر بازی‌های پاراآسیایی آیچی-ناگویا ۲۰۲۶، از روز گذشته ۲۴ آذر ماه به میزبانی اهواز آغاز شده و تا ۵ دی ماه در جریان است. 

سمیه رحیمی، هادی نوری، فرزانه عسگری، غلامرضا رحیمی، محمدرضا عرب‌عامری، محمدرضا زندی، آتنا محمدی‌ها، مهدیه برزا، محدثه کهنسال، شهره شکیبایی، مریم یاورپور، امیرمحمد بارانی، زهرا راشدی و شاهرخ زمانی ملی پوشان دعوت شده به این اردو هستند.

تمرینات این اردو با نظارت زهرا نعمتی سرمربی، محمدصالح پالیزبان و مهدی توسلی مربیان تیم ملی انجام می‌شود و میلاد قیاسی به عنوان مربی بدن ساز، زینب علیزاده و امین علی خانی به عنوان کمک مربیان مدعو تیم را همراهی می‌کنند. 

