مهران احمدی بازی آسیایی استقلال را هم از دست داد

به گزارش ایلنا، غیبت مهران احمدی در هفته‌های اخیر به یکی از چالش‌های مهم کادر فنی استقلال تبدیل شده است. این بازیکن که در جریان دیدار مقابل فولاد دچار آسیب‌دیدگی شد، از آن مسابقه تاکنون شرایط بازگشت به ترکیب تیمش را پیدا نکرده و به‌تدریج از برنامه‌های مسابقه‌ای خارج شده است.

احمدی پس از این مصدومیت، سه بازی حساس استقلال برابر پرسپولیس، ملوان و خیبر خرم‌آباد را از دست داد؛ دیدارهایی که هرکدام نقش تعیین‌کننده‌ای در روند تیم داشتند. استقلال در غیاب این هافبک، بخشی از تحرک و خلاقیت خط میانی خود را از دست داد و نبود او در فاز هجومی کاملاً احساس شد.

بر اساس گزارش‌های پزشکی، احمدی از ناحیه استخوان کف پا دچار آسیب‌دیدگی شده و همین موضوع باعث طولانی شدن روند درمان او شده است. به همین دلیل، این بازیکن در دیدار پیش‌روی استقلال مقابل المحرق بحرین در رقابت‌های آسیایی نیز غایب خواهد بود تا چهارمین بازی متوالی را از دست بدهد.

در شرایطی که استقلال با دیداری مهم در آسیا روبه‌رو است، ریکاردو ساپینتو باید برای پر کردن جای خالی این هافبک تأثیرگذار تصمیم‌گیری کند. مهران احمدی یکی از بازیکنان کلیدی استقلال در اتصال خط میانی به خط حمله محسوب می‌شود و هواداران این تیم امیدوارند هرچه زودتر شرایط بازگشت او فراهم شود تا تعادل فنی استقلال دوباره به ترکیب بازگردد.

