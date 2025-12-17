هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال
ترکیب ذوب آهن و شمس آذر اعلام شد
اسامی بازیکنان حاضر در ترکیب اصلی دو تیم ذوب آهن اصفهان و شمس آذر قزوین برای بازی امروز اعلام شد.
به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار از سری رقابتهای هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب آهن اصفهان امروز از ساعت 15:30 میزبان شمس آذر قزوین خواهد بود.
ترکیب دو تیم برای این دیدار به شرح زیر اعلام شده است:
ذوب آهن:
پارسا جعفری، نادرمحمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، شاهین طاهرخانی، احسان پهلوان، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمدجواد محمدی، امید لطیفی.
شمس آذر:
علیرضا جعفرپور، صائب محبی، هومن ربیع زاده، محمد نژادمهدی، فرزین معاملهگری، حامد بحیرایی، محمدجواد آزاده، مهدی ممیزاده، میلاد سورگی، سهیل فداکار، رضا محمدی.