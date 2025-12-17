خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال

ترکیب ذوب آهن و شمس آذر اعلام شد

ترکیب ذوب آهن و شمس آذر اعلام شد
کد خبر : 1729197
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی بازیکنان حاضر در ترکیب اصلی دو تیم ذوب آهن اصفهان و شمس آذر قزوین برای بازی امروز اعلام شد.

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار از سری رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب  آهن اصفهان  امروز از ساعت 15:30 میزبان شمس آذر قزوین خواهد بود.

ترکیب دو تیم برای این دیدار به شرح زیر اعلام شده است:

ذوب آهن:

پارسا جعفری،‌ نادرمحمدی، آرش قادری،  عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، شاهین طاهرخانی، احسان پهلوان، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمدجواد محمدی، امید لطیفی.

شمس آذر:

علیرضا جعفرپور، صائب محبی، هومن ربیع زاده، محمد نژادمهدی، فرزین معامله‌گری، حامد بحیرایی، محمدجواد آزاده، مهدی ممی‌زاده، میلاد سورگی،  سهیل فداکار، رضا محمدی.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری