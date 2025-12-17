ترکیب ذوب آهن و شمس آذر اعلام شد

به گزارش ایلنا، در آخرین دیدار از سری رقابت‌های هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال تیم ذوب آهن اصفهان امروز از ساعت 15:30 میزبان شمس آذر قزوین خواهد بود.

ترکیب دو تیم برای این دیدار به شرح زیر اعلام شده است:

ذوب آهن:

پارسا جعفری،‌ نادرمحمدی، آرش قادری، عرفان قهرمانی، امیرحسین جدی، شاهین طاهرخانی، احسان پهلوان، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمدجواد محمدی، امید لطیفی.

شمس آذر:

علیرضا جعفرپور، صائب محبی، هومن ربیع زاده، محمد نژادمهدی، فرزین معامله‌گری، حامد بحیرایی، محمدجواد آزاده، مهدی ممی‌زاده، میلاد سورگی، سهیل فداکار، رضا محمدی.

