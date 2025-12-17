رسمی: ژوزه مورایس سرمربی الشارجه امارات شد
باشگاه الشارجه امارات بهطور رسمی از امضای قرارداد با ژوزه مورایس، سرمربی پرتغالی و پیشین سپاهان، خبر داد.
به گزارش ایلنا، ژوزه مورایس، مربی پرتغالی، با قراردادی تا پایان فصل ۲۰۲۷-۲۰۲۶ بهعنوان سرمربی تیم نخست الشارجه منصوب شده است.
مورایس که سابقه حضور روی نیمکت سپاهان اصفهان را در کارنامه دارد، پس از جدایی از این تیم راهی فوتبال ترکیه شد و هدایت بودروماسپور را برعهده گرفت. او در ادامه، در فصل جاری سرمربی الوحده امارات بود، اما اخیراً در تصمیمی غیرمنتظره همکاری خود را با این باشگاه قطع کرد و حالا با امضای قراردادی جدید، کار خود را در الشارجه آغاز خواهد کرد.
سرمربی جدید الشارجه از رزومهای قابلتوجه برخوردار است و سابقه سالها همکاری بهعنوان دستیار با ژوزه مورینیو در باشگاههای بزرگی چون اینترمیلان، رئال مادرید و چلسی را دارد. او همچنین تجربه سرمربیگری در تیمهای متعددی در فوتبال آسیا، اروپا و آفریقا را در کارنامه دارد: از جمله الهلال، الشباب و الحزم عربستان، الترجی تونس، الوحده امارات، چونبوک هیوندای کرهجنوبی و سپاهان ایران.
مورایس در دوران مربیگری خود موفق به کسب ۶ عنوان قهرمانی شده است؛ از جمله دو قهرمانی لیگ و جام حذفی کرهجنوبی با چونبوک هیوندای در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰، قهرمانی لیگ عربستان (درع الدوری) با الهلال در سال ۲۰۲۱، قهرمانی سوپرجام عربستان با الشباب در سال ۲۰۱۵ و در نهایت قهرمانی جام حذفی ایران با سپاهان در سال ۲۰۲۴.
در همین راستا، ابراهیم صالح سمبیج، عضو هیأتمدیره باشگاه الشارجه، با ابراز خرسندی از نهایی شدن این قرارداد، ابراز امیدواری کرد حضور مورایس به تقویت ثبات فنی تیم و پیشبرد اهداف و چشمانداز آینده باشگاه کمک کند.
سمبیج همچنین تأکید کرد روند جذب مورایس کاملاً مطابق با ضوابط حرفهای مورد تأکید هیأتمدیره باشگاه الشارجه انجام شده و تمامی مراحل مذاکره و تنظیم قراردادها با رعایت اصول حرفهای صورت گرفته است.
او ضمن رد شایعات مطرحشده درباره نحوه جذب سرمربی جدید، تصریح کرد مذاکرات با مورایس پس از پایان رسمی همکاری او با باشگاه قبلیاش انجام شده و این مربی در آن مقطع آزاد و مجاز به مذاکره و عقد قرارداد با هر باشگاهی بوده است.