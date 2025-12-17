برف چاشنی تمرین پرنشاط شاگردان روانخواه در اراک
تمرین تاکتیکی تیم ملی فوتبال امید در اراک با حال و هوای خاص این شهر برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، اردوی تیم ملی فوتبال امید ایران در شهر اراک با برگزاری تمرینات منظم و هدفمند پیگیری شده و ملیپوشان امید پس از انجام تمرین ریکاوری در نخستین روز اردو، از ساعت ۱۲ ظهر امروز (چهارشنبه) یک جلسه تمرینی تاکتیکی را در مجموعه ورزشی برق باختر برگزار کردند.
این تمرین در شرایط جوی خاصی انجام شد و بارش برف در جریان تمرین، فضای متفاوت و جالبی را رقم زد. با این وجود نهتنها خللی در روند تمرین ایجاد نشد، بلکه باعث افزایش شور و نشاط میان شاگردان امیدرضا روانخواه شد و آنها با انگیزه و تمرکز بالا در تمرین شرکت کردند.
در این جلسه، کادرفنی تیم ملی امید تأکید ویژهای بر اجرای دقیق برنامههای تاکتیکی و نکات فنی موردنظر داشت و بازیکنان نیز تلاش کردند تا با جدیت کامل، دستورات ارائهشده را در زمین اجرا کنند.
پیش از برگزاری تمرین نیز یک جلسه فنی برگزار شده بود.
مینی کمپ ۳ روزه تیم ملی امید قرار است فردا با برگزاری یک دیدار تدارکاتی مقابل تیم آلومینیوم اراک به پایان برسد.