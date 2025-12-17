تکذیب یک ادعا درباره بازیکن تیم ملی
بخش رسانهای تیم ملی بزرگسالان ادعاهای مطرح شده از سوی امیر عابدینی را تکذیب کرد.
به گزارش ایلنا، بخش رسانهای تیم ملی فوتبال ایران با رد ادعای مطرح شده از سوی امیر عابدینی اظهار کرد: «کیفیت فنی و نظم حرفهای شاخصه و معیار اصلی سرمربی تیم ملی و کادر فنی برای دعوت از بازیکنان به حساب میآید و مهدی طارمی هم از این قاعده مستثنی نیست.
او در سالهای اخیر بازیکن با کیفیتی برای فوتبال ایران بوده و ادعاهای امیر عابدینی عاری از واقعیت است؛ اظهاراتی که نمیتواند کمکی به اتحاد مورد نیاز برای حضور موفقیتآمیز تیم ملی در جامجهانی کند.»