فینال جام بینقارهای ۲۰۲۵: نبرد قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی در دوحه
فینال جام بینقارهای باشگاههای جهان ۲۰۲۵، چهارشنبه شب با تقابل پاریسنژرمن و فلامنگو در ورزشگاه احمد بنعلی دوحه برگزار میشود. قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی در حالی برای فتح این جام به مصاف هم میروند که هر دو تیم سالی درخشان را پشت سر گذاشتهاند.
به گزارش ایلنا، دیدار فینال جام بینقارهای باشگاههای جهان ۲۰۲۵، چهارشنبه ۱۷ دسامبر ۲۰۲۵ از ساعت ۲۰ به وقت محلی (۱۷:۰۰ به وقت گرینویچ) در ورزشگاه احمد بنعلی شهر دوحه قطر برگزار خواهد شد. در این مسابقه، پاریسنژرمن بهعنوان قهرمان اروپا و فلامنگو بهعنوان نماینده آمریکای جنوبی برای کسب یک جام معتبر دیگر به میدان میروند.
پاریسنژرمن سالی استثنایی را سپری کرده و در فصل جاری چهار جام از جمله عنوان قهرمانی لیگ قهرمانان اروپا را به ویترین افتخارات خود اضافه کرده است. در سوی مقابل، فلامنگو نیز با ثبت یک «دبل تاریخی» و قهرمانی همزمان در کوپا لیبرتادورس و سری A برزیل، یکی از موفقترین فصلهای تاریخ خود را تجربه کرده؛ افتخاری که پیش از این تنها چهار بار در فوتبال برزیل رقم خورده بود.
جام بینقارهای در قالبی جدید و فشرده برگزار میشود و قهرمانان شش کنفدراسیون فوتبال جهان را گرد هم میآورد؛ تورنمنتی که با هدف تکمیل تقویم رقابتهای باشگاهی فیفا و در کنار جام جهانی باشگاهها با فرمت جدید ۳۲ تیمی طراحی شده است.
جام بینقارهای ۲۰۲۵ چیست؟
این رقابتها دومین دوره جام بینقارهای در قالب جدید به شمار میرود؛ تورنمنتی حذفی و سالانه که زیر نظر فیفا برگزار میشود. در این مسابقات، قهرمانان شش کنفدراسیون فوتبال حضور دارند:
پاریسنژرمن (یوفا)، الاهلی عربستان (AFC)، کروز آزول مکزیک (کونکاکاف)، فلامنگو برزیل (کونمبول)، پیرامیدز مصر (CAF) و آوکلند سیتی نیوزیلند (OFC).
این رقابتها از ماه سپتامبر آغاز شد و تیمها در قالب بازیهای تکحذفی به مصاف یکدیگر رفتند. نتایج دیدارها به شرح زیر بود:
دور نخست (۱۴ سپتامبر): پیرامیدز ۳ - ۰ آوکلند سیتی
دور دوم (۲۳ سپتامبر): الاهلی ۱ - ۳ پیرامیدز
دور دوم (۱۰ دسامبر): کروز آزول ۱ - ۲ فلامنگو
پلیآف (۱۳ دسامبر): فلامنگو ۲ - ۰ پیرامیدز
دو دیدار نخست در قاهره مصر و جده عربستان برگزار شد و دو مسابقه پایانی نیز در الریان قطر انجام گرفت.
تفاوت جام بینقارهای با جام جهانی باشگاهها
جام بینقارهای از سال ۱۹۶۰ تا ۲۰۰۴ بهصورت سالانه میان قهرمانان اروپا و آمریکای جنوبی برگزار میشد. از سال ۲۰۰۵، این رقابتها با تغییر نام به جام جهانی باشگاهها و با حضور سایر قهرمانان قارهای ادامه یافت.
با این حال، جام جهانی باشگاهها در سال جاری با فرمت جدید ۳۲ تیمی و بهصورت چهارساله برگزار شد و چلسی عنوان قهرمانی نخستین دوره آن را به دست آورد. جام بینقارهای نیز از سال ۲۰۲۴ با قالب تازه احیا شد؛ رقابتی که در دوره قبل با قهرمانی رئال مادرید مقابل پاچوکا مکزیک به پایان رسید.
با وجود آنکه جام بینقارهای همچنان عنوان نمادین «قهرمان جهان» را یدک میکشد، از نظر اعتبار و اهمیت در سطحی پایینتر از جام جهانی باشگاهها قرار دارد.
محل برگزاری فینال
ورزشگاه احمد بنعلی الریان، با ظرفیت ۴۵ هزار و ۳۲ تماشاگر، میزبان فینال جام بینقارهای خواهد بود. این ورزشگاه که به نام یکی از امیران پیشین قطر نامگذاری شده، در جام جهانی ۲۰۲۲ نیز میزبان هفت مسابقه بود.
مسیر صعود پیاسجی و فلامنگو به فینال
طبق فرمت اعلامشده در سپتامبر ۲۰۲۴، پاریسنژرمن بهعنوان قهرمان لیگ قهرمانان اروپا ۲۰۲۵-۲۰۲۴، مستقیماً به فینال راه یافت. شاگردان لوئیس انریکه در دیدار فینا لیگ قهرمانان اروپا با پیروزی قاطع ۵ بر صفر مقابل اینترمیلان، عنوان قهرمانی را از آن خود کردند.
در مقابل، مسیر فلامنگو برای رسیدن به فینال پیچیدهتر بود. نماینده ریودوژانیرو پس از قهرمانی در کوپا لیبرتادورس، ابتدا کروز آزول را با نتیجه ۲ بر یک در «دربی قاره آمریکا» شکست داد و سپس با پیروزی ۲ بر صفر برابر پیرامیدز در جام چلنجر، حریف پاریسنژرمن در دیدار نهایی شد.
فرم اخیر دو تیم
پاریسنژرمن: برد، تساوی، برد، باخت، برد
فلامنگو: برد، برد، تساوی، برد، برد
این دیدار نخستین رویارویی رسمی دو تیم در تاریخ فوتبال خواهد بود.
آخرین وضعیت تیمها
لوئیس انریکه، سرمربی پاریسنژرمن، در آخرین دیدار لیگ فرانسه پیش از سفر به قطر به چند بازیکن اصلی از جمله بردلی بارکولا، ژوائو نِوس و خویچا کواراتسخلیا استراحت داد. هر سه بازیکن برای فینال آماده هستند، اما اشرف حکیمی (مصدومیت مچ پا) و مارکینیوش (مصدومیت لگن) این دیدار را از دست دادهاند. همچنین وضعیت عثمان دمبله به دلیل بیماری در هالهای از ابهام قرار دارد.
ترکیب احتمالی پاریسنژرمن:
لوکاس شوالیه؛ وارن زئیر-امری، ایلیا زابارنی، ویلیان پاچو، نونو مندس؛ ژائو نوس، ویتینیا، فابین روئیز؛ بردلی بارکولا، سِنی مایولو، خویچا کواراتسخلیا
در سوی دیگر، فیلیپه لوئیس، سرمربی فلامنگو، آلَن را در فهرست سفر به قطر قرار نداد، اما سایر بازیکنان این تیم بدون مشکل آماده حضور در فینال هستند.
ترکیب احتمالی فلامنگو:
آگوستین روسی؛ گیرمو وارلا، دانیلو، لئو پریرا، الکس ساندرو؛ اریک پولگار، جورجینیو؛ خورخه کاراسکال، جورجیان دِ آراسکائتا، اورتون؛ گونسالو پلاتا
بلیتفروشی
بلیتهای دیدار فینال از ۲۱ نوامبر از طریق سامانه رسمی فیفا و در سه رده قیمتی به فروش رسیده است. قیمت بلیتها از حدود ۱۴ تا ۶۹ دلار متغیر بوده و همچنان تعدادی بلیت برای این مسابقه در دسترس هواداران قرار دارد.