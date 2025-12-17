خبرگزاری کار ایران
اسکوچیچ: تراکتور مقابل پرسپولیس عطش پیروزی دارد
سرمربی تراکتور گفت: تراکتور با اتحاد، انرژی و عطش بُرد مقابل حریف سرسخت بازی خواهد کرد و حضور هواداران در ورزشگاه یادگار امام مهمتر از کیفیت چمن است.

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پیش از دیدار با پرسپولیس در جام حذفی اظهار داشت: در جام حذفی جای اشتباه نیست و ما مقابل تیم خوب پرسپولیس، که حریف سرسخت و قابل احترام است، بازی می‌کنیم. همه نسبت به شرایط آگاهی دارند و از جان و دل برای موفقیت مایه می‌گذاریم. خوشحالیم که این دیدار در ورزشگاه یادگار امام و با حضور هواداران برگزار می‌شود. حضور هواداران برای ما مهم‌تر از کیفیت چمن بود.

وی ادامه داد: چمن ورزشگاه یادگار امام به ظاهر شرایط خوبی دارد و ترجیح دادیم آنجا بازی کنیم. قبلاً مقابل استقلال و پرسپولیس در استادیوم بنیان دیزل بازی کردیم که ظلم بزرگی به هواداران بود و امیدوارم این موضوع جبران شود. من از بازیکنانم اتحاد، رقابت سالم، انرژی و هم‌افزایی می‌خواهم و امیدوارم بازی با نتیجه مثبت به پایان برسد. ما عطش بردن داریم. ایگور پوستونسکی و صادق محرمی صد درصد آماده نیستند. ایگور تمریناتش را شروع کرده، اما چون دو ماه غایب بوده، در استفاده از او تردید داریم. سایر بازیکنان نیز تمرینات بازتوانی را به خوبی ادامه داده‌اند و انتظار داریم بازی خوبی ارائه دهند و پیروز شویم.

اسکوچیچ درباره تغییر سرمربی پرسپولیس نسبت به دیدار لیگ بیان کرد: با احترام به مربی، بازیکنان پرسپولیس ثابت مانده‌اند و تنها مربی تغییر کرده است. کسانی که در زمین بازی می‌کنند بازیکنان هستند و نه مربی.

وی در رابطه با عملکرد اورونوف در دیدارهای اخیر گفت: ما هم بازیکنان شاخص و خوبی داریم که حتی بهتر از اورونوف هستند. او بازیکن خوبی است و ما نیز بازیکنان باکیفیت زیادی در اختیار داریم.

اسکوچیچ درباره صحبت‌های شجاع خلیل‌زاده و علیرضا بیرانوند پس از بازی با پیکان درباره اینکه تراکتور مدعی قهرمانی نیست، اظهار داشت: می‌دانم دنبال مسائل حاشیه‌ای هستید. این بازیکنان روحیه و جنگندگی بالایی دارند و منظورشان شاید چیز دیگری بوده است. همه باید در شغلی که دارند مسئولیت‌پذیر باشند؛ بازیکن، داور، فدراسیون، باشگاه و همه. هواداران ما به خاطر اتفاقاتی که در گذشته رخ داده، محروم می‌شوند، اما طرفداران دیگر تیم‌ها بطری پرتاب می‌کنند و محروم نمی‌شوند. وقتی من برخی مسائل را مطرح می‌کنم، محروم می‌شوم. آیا سایر مربیان هم این‌گونه برخورد می‌شوند؟ شما نیز مسئولیت دارید که خبرهایی منتشر کنید که کلیک بیشتری بخورد. بازیکنان شخصیت حقوقی و حقیقی دارند و افراد بالغ هستند و مسئولیت صحبت‌هایشان با خودشان است.

سرمربی تراکتور درباره بازدید از چمن ورزشگاه یادگار امام و کیفیت آن، گفت: نکته اول این است که اگر کسی بگوید به خاطر بازی کردن ما چمن خراب شده، دروغ است. قبل از بازی اول ما هم، چمن یادگار امام وضعیت خوبی نداشت. الان ظاهر زیبایی دارد، مثل سبزه در عید نوروز و کریسمس، اما نمی‌توانم بگویم کیفیت آن قابل اتکا است. چمن‌های مشابه در اروپا ۸۴ ساعت تحمل بازی مداوم دارند و اما چمن اینجا احتمال آسیب دیدنش بالاست. ترجیح دادم به خاطر حضور هواداران در این استادیوم بازی کنیم. به من گفته‌اند سه ماه طول می‌کشد تا چمن یادگار امام به شرایط بازی برسد. در مهم‌ترین فصل تاریخ تراکتور رخ دادن این شرایط جالب نیست و این نیز مربوط به مسئولیت‌پذیری است. فقط مسائل فنی مسئولیت‌پذیری نمی‌خواهد و این موضوعات نیز اهمیت دارند.

وی در رابطه با صحبت‌ها و عملکرد خداداد عزیزی به عنوان مدیر تیم گفت: من به عنوان مسئول فنی تیم پیگیر این مسائل نیستم. ایشان فرد بالغ است و همه باید مسئول صحبت‌های خود باشند. من نیز همواره پای حرف‌هایم می‌ایستم. همه مسئول حرف‌های خود هستند و من در این رابطه صحبت نمی‌کنم، چون در جریان جزئیات آن قرار ندارم.

