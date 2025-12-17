هالند در نقش بابانوئل؛ سورپرایز ستاره سیتی برای کودکان در کریسمس (عکس)
ارلینگ هالند، مهاجم گلزن منچسترسیتی، همزمان با درخشش خیرهکنندهاش در هفتههای پایانی سال، با پوشیدن لباس بابانوئل کودکان شهر منچستر را غافلگیر کرد.
به گزارش ایلنا، ارلینگ هالند، مهاجم منچسترسیتی، در روزهای کریسمس و در اوج آمادگی بدنی و فنی، با پوشیدن لباس بابانوئل به میان کودکان شهر منچستر رفت و هدایایی را به آنها اهدا کرد. این اقدام در شرایطی انجام شد که هالند پس از فصلی پر از مصدومیت، بار دیگر به بهترین فرم خود بازگشته و نقش پررنگی در صدرنشینی شاگردان پپ گواردیولا ایفا کرده است.
مهاجم نروژی سیتی در فصل جاری تاکنون ۲۳ گل در ۲۲ مسابقه در تمامی رقابتها به ثمر رسانده و با این عملکرد، تیمش را در آستانه سال جدید میلادی در بالای جدول نگه داشته است. او که از زمان پیوستن به منچسترسیتی در سال ۲۰۲۲ رکوردهای متعددی را جابهجا کرده، اوایل ماه جاری در دیدار پرگل مقابل فولام (پیروزی ۵ بر ۴) به رکوردی تاریخی رسید و با ثبت صدمین گلش در لیگ برتر، عنوان سریعترین بازیکن تاریخ این رقابتها در رسیدن به این عدد را به نام خود ثبت کرد.
هالند همچنین در فصل ۲۰۲۶-۲۰۲۵ در مجموع رقابتها از مرز ۲۰ گل عبور کرده و با ۱۷ گل در ۱۶ بازی لیگ برتر، جدیترین گزینه برای کسب دوباره عنوان آقای گلی به شمار میرود.
در کنار این درخشش فنی، هالند تصمیم گرفت کریسمس امسال را به شکلی متفاوت جشن بگیرد. او با کمک یک گریمور حرفهای، ابروها و ریش سفید بابانوئل، گونههای سرخ و حتی شکمی برجسته را برای تکمیل این نقش آماده کرد و سپس با قرار دادن یک بالش بزرگ زیر لباسش، راهی خیابانهای منچستر شد. این مهاجم پیشتر در کانال یوتیوب خود از علاقهاش به کریسمس گفته و تأکید کرده بود: «کریسمس را دوست دارم؛ حس صمیمیاش، کنار هم بودن در خانه و گذراندن وقت با خانواده و دوستان.»
برای آنکه شناسایی نشود، هالند هنگام مراجعه به خانهها با لهجه اسکاوس صحبت میکرد. در اولین خانه، کودکی که در را باز کرد، خود را هوادار منچستریونایتد معرفی کرد؛ موضوعی که واکنش طنزآمیز هالند را در پی داشت. او در نقش بابانوئل گفت: «او در لیست بچههای بد است. این روزها حتماً هواداری از یونایتد سخت است.»
در خانه دوم، اما هویت هالند لو رفت و کودک حاضر گفت صدای او را از تلویزیون شناخته است. مهاجم سیتی با خنده پاسخ داد: «باید روی لهجهام بیشتر کار کنم، مشکل همینجاست.»
در آخرین خانه نیز بار دیگر هالند شناسایی شد و این بار از کودک پرسید منچسترسیتی برای قهرمانی لیگ چه کاری باید انجام دهد. پاسخ کوتاه و هوشمندانه کودک این بود: «توپ را به تو بدهد.» هالند در واکنش، رو به دوربین خندید و گفت: «بچه باهوشی است.»