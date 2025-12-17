رئیس فدراسیون در مراسم بهترینهای فیفا ۲۰۲۵ در دوحه شرکت کرد
رییس فدراسیون فوتبال با حضور در جلسات کمیته اجرایی فیفا به میزبانی دوحه قطر به عنوان یکی از مدعوین در مراسم بهترین های دنیا در سال 2025 نیز شرکت کرد.
به گزارش ایلنا، مهدی تاج، رئیس فدراسیون به منظور شرکت در جلسه عمومی کمیتههای فیفا و همچنین جلسه کمیته مسابقات فیفا، به کشور قطر سفر کرده است.
جیانی اینفانتینو، رئیس فیفا، از این جلسه به عنوان نقطه عطف یاد کرد و گفت: جلسه کمیتههای فیفا یک رویداد مهم است و آغاز عصر جدیدی برای فیفا به شمار میرود، جایی که تعهد خود را برای توسعه جهانی فوتبال از طریق تجربیات و یادگیریهای مشترک تقویت می کنیم. ما مشتاق هستیم تا نیروها را متحد و دانش خود را مبادله کنیم تا فیفا قویتری بسازیم و به فوتبال در سراسر جهان کمک کنیم تا در زمینه فرصتها، ساختار و سرمایهگذاریها قویتر شود.