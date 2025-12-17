خبرگزاری کار ایران
بخت کم ملی‌پوش پرسپولیس برای بازی تراکتور
محمدحسین صادقی در مینی کمپ تیم ملی امید حضور داشت.

به گزارش ایلنا، محمدحسین صادقی یکی از پدیده‌های فصل گذشته لیگ برتر که از تیم هوادار به پرسپولیس پیوست، در این فصل کمتر فرصت به میدان رفتن پیدا کرده و در تیمی که تعداد زیادی وینگرهای باتجربه را در اختیار دارد، نتوانسته درخشش مد نظرش را در لیگ ادامه بدهد.

با این حال او در بین نفرات تیم امید زیر نظر مربی سابق هوادار، امید روانخواه، با اعتماد به نفس و با روحیه کار می‌کند تا در جام ملت زیر ۲۳ سال آسیا به عنوان یک ستاره تکنیکی در فوتبال ایران بیش از اینها اسم در کند.

با توجه به سختی رقابت در تیمی مثل پرسپولیس، صادقی به نیم فصل دوم و فصل آینده چشم دوخته تا بتواند آنجا خود را به عنوان یکی از بازیکنان برتر فوتبال ایران جا بیندازد؛ ماموریت دشواری که نیاز به تمرکز، آمادگی بدنی و ناامید نشدن از پشت خط ماندن بزرگان دارد.

صادقی در این تصویر همراه با عرفان جمشیدی، دیگر بازیکن موثر تیم المپیک و عضو باشگاه پیکان، در مینی کمپ اراک پیش از شروع تمرین مقابل دوربین فدراسیون قرار گرفته تا به این وسیله ترک تمرین پرسپولیس و حضورش در جمع امیدها را علنی کند. 

او در جمع بازیکنان پرسپولیس در دیدار حساس مقابل تراکتور حضور نخواهد داشت و در جمع بازیکنان هم سن و سال به دنبال هماهنگی بیشتر برای حضور موفق امیدها در جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا عربستان است که قرار است دی ماه برگزار شود.

