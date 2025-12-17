لبخند کابوس بیرانوند در تمرین پرسپولیس!

به گزارش ایلنا، مارکو باکیچ ستاره خط هافبک تیم پرسپولیس که عملکرد خوبی را در این فصل از خود نشان داده و خرید موفق وحید هاشمیان بوده، بعد از مصدومیت نسبتا طولانی و نزدیک به دو ماهه، حالا آماده بازگشت به میدان شده و امروز همراه با اعضای تیم راهی تبریز خواهد شد تا شاید در مقابل تراکتور به میدان برود.

نمایش ویژه باکیچ نیز در دیدار لیگ برتر برابر تراکتور بود. جایی که اگرچه در طول مسابقه نمایش چندان خوبی نداشت اما در آخرین لحظات با یک شوت استثنایی به کنج دروازه علیرضا بیرانوند، او را تسلیم کرد و پرسپولیس را به یک امتیاز بسیار مهم در این مسابقه رساند.

اما باکیچ در دیدار با استقلال خوزستان ار ناحیه همسترینگ دچار آسیب شدید شد و همین موضوع ادامه درخشش او در ترکیب تیم پرسپولیس را از این بازیکن سلب کرد.

با این حال او اکنون به تمرینات پرسپولیس برگشته و مشکلی برای همراهی تیمش نخواهد داشت. شاید باتوجه به احتمال ۱۲۰ دقیقه‌ای شدن این مسابقه، اوسمار ترجیح دهد که او را در نیمه دوم به زمین بفرستد تا تیمش نیروی بیشتری را برای تقابل با تیم پرستاره تراکتور به زمین بفرستد.

