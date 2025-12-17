اسامی کشتی گیران 5 وزن نخست مشخص شد

به گزارش ایلنا، رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان قهرمانی کشور و مرحله اول انتخابی تیم ملی یادبود مرحوم لقمان رضایی مربی تیم ملی کشتی فرنگی، و مربی سازنده شهرستان ایذه و استان خوزستان از صبح امروز (چهارشنبه) در شهر اهواز و با برگزاری مسابقات پنج وزن نخست آغاز می شود.

اسامی نفرات شرکت کننده، جدول مسابقات و برنامه دور نخست در لینک زیر به صورت فایل PDF قابل دریافت و مشاهده است:

