قضاوت داور و کمک داور ایرانی در دیدار تایلند و ویتنام

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار فینال سی‌وسومین دوره مسابقات المپیک جنوب شرق آسیا در حالی فردا پنجشنبه 27 آذرماه از ساعت 19:30 به وقت محلی بین تیم های تایلند و ویتنام برگزار می شود که موعود بنیادی فر از ایران این مسابقه را قضاوت می کند.

علیرضا ایلدورم، بانگ گیول، چیو هانی جای کمک های بنیادی فر در دیدار فینال هستند.

