خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سی‌وسومین دوره مسابقات المپیک جنوب شرق آسیا

قضاوت داور و کمک داور ایرانی در دیدار تایلند و ویتنام

قضاوت داور و کمک داور ایرانی در دیدار تایلند و ویتنام
کد خبر : 1728897
لینک کوتاه کپی شد.

سی‌وسومین دوره مسابقات المپیک جنوب شرق آسیا در حال برگزاری است که بنیادی فر به عنوان داور وسط، دیدار فینال بین تیم های تایلند و ویتنام را قضاوت می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، دیدار فینال  سی‌وسومین دوره مسابقات المپیک جنوب شرق آسیا در حالی فردا پنجشنبه 27 آذرماه از ساعت 19:30 به وقت محلی بین تیم های تایلند و ویتنام برگزار می شود که موعود بنیادی فر از ایران این مسابقه را قضاوت می کند. 

علیرضا ایلدورم، بانگ گیول، چیو هانی جای کمک های بنیادی فر در دیدار فینال هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
رایتل
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری