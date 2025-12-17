اعلام اسامی محرومان جام حذفی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، فهرست محرومین این دور از مسابقات به شرح ذیل اعلام گردید:

امیرمحمد تارتار(هوادار)

کمال الدین نیک خوی (مربی-نفت و گاز گچساران)

خسرو حیدری(مربی- استقلال تهران )

سیدمهدی رحمتی(مربی- خیبر خرم آباد)

بابک مصطفی خانی (مربی – مس شهربابک)

ضمنا لیست محرومیت های باقیمانده از مسابقات فصل قبل جام حذفی که پیشتر و در آغاز مسابقات فصل جدید اعلام گردیده بود به شرح ذیل مجددا بازنشر می شود:

هادی مهدوی کیا - حمید الهای (کیا تهران)

امیرحسین جعفری(خوشه طلایی)

محمد طاها محمدی(اتحاد کیش)

یاسر قاسمی (طلایی پوشان اراک)

حمید کرمی آل متین ، رضا کرمی آل متین (نخل بم)

سعید اخباری (چادرملو اردکان)

فرشید پاداش (شهرداری آستارا)

روح اله اصغری، مجید محافظت کار ، حسین عبدی (آلومینیوم اراک)

امیر عباسلو (فرد البرز)

هادی حق جو ، فرهاد لیموچی ،حمیدرضا محمودآبادی (عقاب تهران)

امین کاظمی (استقلال زیدون)

علی رحیمی ( کشت و صنعت پادیاب)

رحیم آلبوغبیش ( پالایش نفت بندرعباس)

مهدی داغر ( بعثت کرمانشاه)

امید عالیشاه ( پرسپولیس)

وحدت حنانوف (سپاهان اصفهان)

احمدرضا مولایی ، ارسطو محمدی ( شهرداری نوشهر )

یادآور می گردد طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و می بایستی در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاهها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده اند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده اند استفاده نکنند.

بدیهی است سازمان لیگ فوتبال نیز این آمادگی را دارد که پاسخ استعلام باشگاهها را در این زمینه با بررسی مستندات مربوطه انجام دهد لذا اعلام این لیست صرفا به جهت اطلاع رسانی و انجام هماهنگی های بعدی می باشد و مسئولیت کامل آن بر عهده باشگاه‌های شرکت کننده در مسابقات خواهد بود.

انتهای پیام/