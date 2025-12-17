خبرگزاری کار ایران
برد 2 گله بارسلونا؛ صعود در گوادالاخارا
تیم فوتبال بارسلونا بازی مرحله یک‌شانزدهم نهایی کوپا دل‌ری را با پیروزی پشت سر گذاشت.

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل‌ری؛ تیم فوتبال بارسلونا در آغازین دقایق امروز (چهارشنبه) و دیداری خارج از خانه میهمان گوادالاخارا در ورزشگاه پدرو اسکارتین این شهر بود و با پیروزی 2 بر صفر به مرحله بعد راه یافت.

گل‌های این مسابقه را آندراس کریستنسن (77) و مارکوس رشفورد (90)  برای بلوگرانا وارد دروازه میزبان کردند.

این مسابقه ابتدا قرار بود از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) آغاز شود اما به دلیل ازدحام جمعیت و رعایت مسائل امنیتی با نیم ساعت تاخیر استارت خورد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند.

ایبار صفر - الچه یک

دپورتیوو لاکرونیا یک - مایورکا صفر

الدنس یک - رئال سوسیداد 2

خیخون صفر - والنسیا 2

 

