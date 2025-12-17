برد 2 گله بارسلونا؛ صعود در گوادالاخارا

به گزارش ایلنا، در ادامه بازی‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی اسپانیا موسوم به کوپا دل‌ری؛ تیم فوتبال بارسلونا در آغازین دقایق امروز (چهارشنبه) و دیداری خارج از خانه میهمان گوادالاخارا در ورزشگاه پدرو اسکارتین این شهر بود و با پیروزی 2 بر صفر به مرحله بعد راه یافت.

گل‌های این مسابقه را آندراس کریستنسن (77) و مارکوس رشفورد (90) برای بلوگرانا وارد دروازه میزبان کردند.

این مسابقه ابتدا قرار بود از ساعت 23:30 شب گذشته (سه‌شنبه) آغاز شود اما به دلیل ازدحام جمعیت و رعایت مسائل امنیتی با نیم ساعت تاخیر استارت خورد.

در دیگر بازی‌های برگزار شده نتایج به شرح زیر رقم خوردند.

ایبار صفر - الچه یک

دپورتیوو لاکرونیا یک - مایورکا صفر

الدنس یک - رئال سوسیداد 2

خیخون صفر - والنسیا 2

انتهای پیام/