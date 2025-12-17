پیروزی و صعود چلسی به دور بعدی جام اتحادیه
تیم فوتبال چلسی به مرحله نیمهنهایی جام اتحادیه راه یافت.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چلسی در دیدار مرحله یکچهارم نهایی جام اتحادیه باشگاههای فوتبال انگلیس؛ از ساعت 23:30 شب گذشته (سه شنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان کاردیف بود و مقابل میزبان خود به پیروزی 3 بر یک رسید تا به نیمهنهایی این رقابتها راه یابد.
برای شیرهای لندن در این دیدار؛ الخاندرو گارناچو بریس (57 و 3+90) کرد و دیگر گل این تیم نیز توس پدرو نتو (82) به ثمر رسید.
چلسی در مرحله نیمهنهایی با برنده بازی آسنال - کریستالپالاس دیدار خواهد کرد.