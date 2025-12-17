پیروزی و صعود چلسی به دور بعدی جام اتحادیه

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چلسی در دیدار مرحله یک‌چهارم نهایی جام اتحادیه باشگاه‌های فوتبال انگلیس؛ از ساعت 23:30 شب گذشته (سه شنبه) در دیداری خارج از خانه میهمان کاردیف بود و مقابل میزبان خود به پیروزی 3 بر یک رسید تا به نیمه‌نهایی این رقابت‌ها راه یابد.

برای شیرهای لندن در این دیدار؛ الخاندرو گارناچو بریس (57 و 3+90) کرد و دیگر گل این تیم نیز توس پدرو نتو (82) به ثمر رسید.

چلسی در مرحله نیمه‌نهایی با برنده بازی آسنال - کریستال‌پالاس دیدار خواهد کرد.

