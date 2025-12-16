خبرگزاری کار ایران
ماشاریپوف از حضور در لیگ قهرمانان آسیا محروم شد!

کد خبر : 1728843
پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت طولانی، جلال‌الدین ماشاریپوف هنوز نمی‌تواند استقلال را همراهی کند.

به گزارش ایلنا،  در روزهای اخیر شایعاتی منتشر شد مبنی بر اینکه جلال‌الدین ماشاریپوف آماده بازگشت به میادین است و ممکن است در دیدار استقلال برابر خیبر خرم‌آباد به میدان برود. با این حال، مدیران باشگاه استقلال تصمیم گرفتند جانب احتیاط را رعایت کنند و از این بازیکن استفاده نکنند. ماشاریپوف نه تنها در ترکیب تیم حضور نداشت، بلکه در سفر به خرم‌آباد نیز تیم را همراهی نکرد تا مشخص شود اولویت با حفظ امنیت فنی و مدیریتی است.

ابهام اصلی درباره وضعیت حقوقی این بازیکن بود. با توجه به بسته بودن پنجره نقل‌وانتقالاتی استقلال به دلیل پرونده منتظر محمد، برخی نگرانی‌ها مطرح شد که استفاده از ماشاریپوف می‌تواند تبعات حقوقی سنگینی از جمله اعتراض رقبا یا تغییر نتایج مسابقات به دنبال داشته باشد. به همین دلیل، باشگاه تصمیم گرفت فعلاً از حضور او صرف‌نظر کند و پیش از هر اقدامی استعلام رسمی از فیفا دریافت شود.

استقلال تأکید دارد که قرارداد ماشاریپوف فسخ نشده و او همچنان بازیکن تیم محسوب می‌شود، اما نام او در مقطعی از فصل در فهرست تیم قرار نگرفته بود. همچنین، این بازیکن در فهرست آسیایی استقلال برای مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ثبت نشده است و بنابراین امکان استفاده از او در دیدار برابر المحرق بحرین وجود ندارد.

بهترین حالت برای حضور ماشاریپوف، صعود استقلال از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا است؛ در آن صورت امکان اضافه شدن او به فهرست آسیایی فراهم خواهد شد. تا آن زمان، وضعیت حضور این هافبک در ترکیب تیم به حل‌وفصل مسائل حقوقی و کارت بازی او بستگی دارد.

ثبت نام آلپاری