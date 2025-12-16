تیم منتخب فصل بدون امباپه!

به گزارش ایلنا، فوتبال اسپانیا در مراسم دِ بست ۲۰۲۵ یکه‌تازی کرد و در ترکیب تیم‌های منتخب مردان و زنان حضوری چشمگیر داشت. در تیم مردان، دو بازیکن اسپانیایی، پدری و لامین یامال، و در تیم زنان هفت بازیکن از اسپانیا، شامل ایرنه پاردس، اونا باتیه، پاتری گیخاررو، کلودیا پینا، آیتانا، آلکسیا و ماریونا کالدنتی، جای گرفتند.

با این حال، برنده اصلی در تیم مردان پاری‌سن‌ژرمن بود. قهرمانی این تیم در لیگ قهرمانان اروپا، باعث شد شش بازیکن از پاریسی‌ها در ترکیب منتخب سال حضور پیدا کنند. جانلوئیجی دوناروما، اکنون در منچسترسیتی، در دروازه قرار گرفت و مدافعان کناری اشرف حکیمی و نونو مندس از پاری‌سن‌ژرمن بودند. ویلیان پاچو در قلب دفاع و ویتینیا در خط میانی، نمایندگان دیگر پاریسی‌ها در ترکیب بودند. در خط حمله عثمان دمبله پس از فصلی استثنایی جای خود را پیدا کرد.

ورود لوئیس انریکه به نیمکت پاری‌سن‌ژرمن مسیر موفقیت تیم را تغییر داد و راهبرد تکیه بر بازیکنان جوان جواب داد؛ اوج این مسیر، پیروزی ۵-۰ مقابل اینتر در فینال مونیخ بود.

با این حال، نبودن نام کیلیان امباپه در تیم منتخب مردان جنجال‌برانگیز شد. هواداران بارسلونا نیز از غیبت رافینیا ناراضی بودند و همسر او با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی نوشت: مگر رافینیا بسکتبال بازی می‌کرد؟ پیش‌بینی می‌شود در ساعات آینده، واکنش‌ها به دیده نشدن نام امباپه و رافینیا ادامه داشته باشد.

