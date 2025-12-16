ترکیب تیم منتخب سال ۲۰۲۵ فیفا اعلام شد
فیفا در مراسم د بست ۲۰۲۵ که امشب در دوحه برگزار شد، تیم منتخب سال را معرفی کرد.
به گزارش ایلنا، در مراسم اهدای جوایز د بست فیفا ۲۰۲۵ در دوحه، تیم منتخب سال فوتبال جهان رسماً اعلام شد. در این ترکیب، پاریسنژرمن با حضور چندین بازیکن شاخص، بیشترین نماینده را دارد. با این حال، کیلیان امباپه که عنوان پیچیچی (آقای گل) لیگهای اروپایی را به دست آورد، در فهرست تیم منتخب جای نگرفت. همچنین غیبت رافینیا، مدعی اصلی جایزه توپ طلا، نیز از نکات قابل توجه ترکیب نهایی بود.
دروازه تیم منتخب برعهده جانلوئیجی دوناروما قرار دارد که فصل درخشانی با پاریسنژرمن تجربه کرد و نقش مهمی در قهرمانی تیم در لیگ قهرمانان اروپا داشت. خط دفاعی این تیم شامل اشرف حکیمی، ویلیان پاچو و نونو مندز از پاریسنژرمن و ویرژیل فندایک از لیورپول است.
در خط میانی، پدری از بارسلونا، جود بلینگام از رئال مادرید، ویتینیا و کول پالمر از پاریسنژرمن و چلسی حضور دارند. خط حمله این ترکیب را عثمان دمبله، مرد سال فوتبال جهان ۲۰۲۵، همراه با لامینه یامال از بارسلونا تشکیل میدهند.
ترکیب کامل تیم منتخب سال ۲۰۲۵ فیفا:
دوناروما، حکیمی، پاچو، فندایک، مندز، پدری، ویتینیا، بلینگام، پالمر، دمبله و یامال.