مراسم دِ بست ۲۰۲۵؛ دمبله مرد سال فیفا شد

به گزارش ایلنا، در جریان مراسم The Best فیفا ۲۰۲۵ که شامگاه سه‌شنبه در قطر برگزار شد، عثمان دمبله پس از فصلی موفق و کسب سه‌گانه، بالاتر از سایر نامزدها عنوان بهترین بازیکن مرد سال فوتبال جهان را از آن خود کرد. دمبله در رقابتی فشرده با بازیکنانی چون کیلیان ام‌باپه، محمد صلاح، هری کین و پدری، بیشترین آرا را به دست آورد تا جایزه معتبر فیفا را تصاحب کند.

در بخش بهترین سرمربی مردان نیز لوئیس انریکه، سرمربی پاری‌سن‌ژرمن، به‌عنوان برترین مربی سال انتخاب شد. این مربی اسپانیایی در این رقابت، چهره‌هایی همچون میکل آرتتا، هانسی فلیک و آرنه اشلوت را پشت سر گذاشت.

عنوان بهترین دروازه‌بان مرد سال ۲۰۲۵ به جانلوئیجی دوناروما رسید. سنگربان ایتالیایی پاری‌سن‌ژرمن با عملکرد درخشان خود، از میان نامزدهایی چون آلیسون بکر، تیبو کورتوا، امیلیانو مارتینز و مانوئل نویر، این جایزه را کسب کرد.

در بخش فوتبال زنان، آیتانا بونماتی، هافبک بارسلونا، به‌عنوان بهترین بازیکن زن سال انتخاب شد. همچنین سارینا ویگمن، سرمربی تیم ملی زنان انگلیس، جایزه بهترین مربی زن سال را به خود اختصاص داد.

فیفا همچنین تیم منتخب سال ۲۰۲۵ را معرفی کرد که در آن نام‌هایی چون دوناروما، اشرف حکیمی، ویرژیل فان‌دایک، کول پالمر، جود بلینگام، پدری، لامینه یامال و عثمان دمبله دیده می‌شود.

جایزه پوشکاش، بهترین گل سال، به سانتیاگو مونتیل، بازیکن آرژانتینی ایندپندینته، تعلق گرفت. گل او در دیدار برابر ایندیپندنته ریواداویا از سوی داوران به‌عنوان زیباترین گل سال انتخاب شد.

در بخش جوایز ویژه، هواداران باشگاه زاخوی عراق به‌دلیل برگزاری یک کمپین انسان‌دوستانه برای حمایت از کودکان مبتلا به سرطان، عنوان بهترین هواداران سال ۲۰۲۵ فیفا را دریافت کردند. همچنین جایزه فیرپلی به آندریاس هارلاس نویکینگ، پزشک باشگاه یان رگنسبورگ، به‌خاطر نجات جان یک هوادار در جریان مسابقات بوندس‌لیگای دو آلمان اهدا شد.

گفتنی است در مراسم سال گذشته، وینیسیوس جونیور ستاره برزیلی رئال مادرید موفق شده بود عنوان مرد سال فوتبال جهان را به دست آورد.

