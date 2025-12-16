به گزارش ایلنا، وحید رضایی شامگاه سه‌شنبه ۲۵ آذر، در کنفرانس خبری پیش از دیدار تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان اظهار داشت: فردا بازی مهمی برابر تیم خوب ذوب‌آهن پیش‌رو داریم. بازیکنان ما به‌خوبی توجیه شده‌اند و می‌دانند چه مأموریت مهمی در انتظارشان است.

وی با اشاره به آمادگی فنی شمس‌آذر گفت: با تمام توان وارد این مسابقه خواهیم شد و کاملاً می‌دانیم از این بازی چه می‌خواهیم. شناخت بسیار خوبی از ذوب‌آهن داریم و آنالیز دقیقی از بازی‌های اخیر این تیم، از جمله دیدارهایشان مقابل چادرملو و تراکتور انجام داده‌ایم و نقاط قوت و ضعف حریف را به‌خوبی شناسایی کرده‌ایم.

سرمربی شمس‌آذر ادامه داد: امیدوارم فردا با ارائه یک بازی خوب، با دست پر از فولادشهر خارج شویم. این سه امتیاز برای ما در جدول اهمیت زیادی دارد، هرچند این مسابقه برای ذوب‌آهن هم بسیار مهم است، اما ما با تمام توان خواهیم جنگید.

رضایی درباره شرایط بازیکنان تیمش نیز گفت: همه بازیکنان سرحال، قبراق و باانگیزه هستند و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشته‌اند. امیدوارم بتوانیم نمایشی ارائه دهیم که هم نتیجه‌محور باشد و هم تماشاگران از بازی لذت ببرند.

وی با اشاره به نتایج هفته گذشته افزود: در بازی قبلی امتیاز از دست دادیم، اما مقابل گل‌گهر حتی با وجود ۱۰ نفره شدن، نمایش خوبی داشتیم؛ موقعیت گل ساختیم و موفق به گلزنی شدیم و تنها روی یک ضدحمله غافلگیر شدیم. فاصله امتیازی تیم‌ها در جدول بسیار کم است و یک یا دو امتیاز می‌تواند جایگاه تیم‌ها را تغییر دهد.

سرمربی شمس‌آذر با اشاره به شرایط دو تیم در جدول خاطرنشان کرد: ذوب‌آهن باشگاهی با بیش از ۵۰ سال قدمت است و ما تنها چند سال است که در لیگ برتر حضور داریم. طبیعی است آن‌ها به‌دنبال تثبیت جایگاه‌شان باشند، اما ما تیمی جوان، پرتلاش و جنگنده هستیم که در همه بازی‌ها کیفیت خود را نشان داده‌ایم.

رضایی درباره ترکیب تیم در دیدار فردا گفت: نتایج گذشته ملاک تصمیم‌گیری ما نیست. تقریباً همه بازیکنان در دسترس هستند و تنها شجاعیان به دلیل محرومیت غایب خواهد بود. تلاش می‌کنیم بهترین ترکیب ممکن را برای کسب پیروزی به میدان بفرستیم.

وی در پایان با تمجید از سرمربی ذوب‌آهن اظهار داشت: قاسم حدادی‌فر از اسطوره‌های باشگاه ذوب‌آهن و مربی خوش‌فکر و توانمندی است که احترام زیادی برای او قائلم، اما هدف ما ارائه یک بازی باکیفیت و کسب سه امتیاز این مسابقه است.

