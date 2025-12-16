درخواست رسمی خیبر برای انتشار مکالمات VAR دیدار با استقلال

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های خیبر خرم‌آباد و استقلال که با نتیجه تساوی یک بر یک به پایان رسید، با اعتراض جدی باشگاه خیبر به برخی تصمیمات داوری همراه شد. در همین راستا، حسین خبیری مدیرعامل باشگاه خیبر پیش از ظهر امروز با مراجعه به سازمان لیگ، خواستار بررسی دقیق اتفاقات داوری این مسابقه شد.

باشگاه خیبر در اطلاعیه‌ای که در رسانه رسمی خود منتشر کرد، اعلام داشت مدیرعامل این باشگاه با ارائه مستندات مربوط به قضاوت دیدار برابر استقلال، درخواست پخش و انتشار مکالمات اتاق داوران VAR با داور وسط مسابقه را مطرح کرده است.

در این اطلاعیه، خیبر به چند صحنه حساس مسابقه اشاره کرده و آورده است که در جریان این بازی یک ضربه پنالتی مشکوک به سود استقلال اعلام شد که به اعتقاد اکثر کارشناسان داوری، خطایی در آن صحنه رخ نداده بود. همچنین باشگاه خیبر مدعی شده گل عارف قزل که توسط احمد محمدی مردود اعلام شد، به گواه کارشناسان داوری حاضر در برنامه‌های رسمی تلویزیونی، کاملاً صحیح بوده است.

باشگاه خیبر در پایان ضمن تأکید بر احترام به جامعه داوری کشور، اعلام کرد هدف از این درخواست، شفاف‌سازی در روند قضاوت این مسابقه و دفاع از حقوق باشگاه است و انتشار مکالمات اتاق VAR می‌تواند به روشن شدن ابعاد تصمیمات داوری کمک کند.

