به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، پیش از دیدار هفته گذشته تیمش برابر وولورهمپتون، در نشستی درون‌تیمی پیامی روشن به بازیکنان منتقل کرد: «یک تغییر در راه است.» هرچند او وارد جزئیات نشد، اما فضای جلسه به‌گونه‌ای بود که حاضران احساس کردند یک چرخش تاکتیکی در افق دیده می‌شود.

آموریم توضیح داد که دیدار دوشنبه‌شب در مولینو با همان سیستم همیشگی برگزار خواهد شد، اما پس از آن، کادرفنی باید با دقت بیشتری به غیبت‌های پیش‌ِ رو فکر کند؛ غیبت‌هایی که با آغاز جام ملت‌های آفریقا از آخر هفته آینده، شامل برایان امبومو (کامرون)، آماد دیالو (ساحل عاج) و نصیر مزراوی (مراکش) خواهد شد.

غیبت این سه بازیکن که در مقاطع مختلف فصل، ضلع راست سیستم ۳-۴-۲-۱ آموریم را شکل داده‌اند، معادلات فنی یونایتد را پیچیده‌تر کرده است. موضوعی که باعث شده مربی پرتغالی و دستیارانش گزینه‌های تازه‌ای را روی میز بگذارند.

یکی از گزینه‌های جدی، حرکت به سمت سیستمی نزدیک به ۴-۳-۳ است. منابع نزدیک به باشگاه که نخواستند نامشان فاش شود، اعلام کرده‌اند بخش قابل توجهی از تمرینات یونایتد در روزهای اخیر، با تمرکز بر این آرایش انجام شده؛ به‌ویژه در آستانه دیدار شب گذشته (دوشنبه) برابر بورنموث.

البته بخشی از این تغییر به تمرین ساختارهای پرس بازمی‌گردد؛ جایی که آموریم روی یک سیستم دفاعی ۴-۳-۳ کار کرده است. با این حال، مجموعه پیام‌های او پیش از بازی با وولوز، اظهاراتش در نشست‌های خبری و روند تمرینات، نشان می‌دهد فاصله گرفتن از دگم همیشگی دفاع سه‌نفره، حالا به تصمیمی جدی تبدیل شده است.

هرچند آموریم مدت‌هاست از لزوم تطبیق‌پذیری صحبت می‌کند و همواره تأکید داشته تغییرات باید از درون تیم بجوشد نه تحت فشار بیرونی، اما چنین چرخشی، در صورت اجرا، یک تغییر بزرگ محسوب می‌شود.

او روز جمعه و در پاسخ به سؤالی درباره تأثیر بازگشت بنجامین ششکو پس از بیش از یک ماه دوری به‌دلیل مصدومیت زانو، گفت:«فقط مسئله بن نیست، همه بازیکنان مطرح هستند. ما باید کمی در شیوه بازی‌مان تغییر ایجاد کنیم. بدون آماد، برایان و نوس (مزراوی) نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم دقیقاً به همان شکل قبلی بازی کنیم، به‌خصوص آماد و برایان که ویژگی‌های خاصی دارند و جایگزینی‌شان واقعاً سخت است.»

او ادامه داد:«هر دو تقریباً ویژگی‌های مشابهی دارند و ما برای چند بازی آن‌ها را در اختیار نداریم. با این حال، این یک فرصت خوب است تا شکل متفاوتی از بازی را امتحان کنیم.»

آموریم در بخش دیگری از صحبت‌هایش تأکید کرد:«باید روی تنوع در شیوه بازی، مخصوصاً در فاز بازیسازی، کار کنیم. باید راه‌های مختلفی برای گرفتن حداکثر توان از تیم پیدا کنم. هدفم فقط پیدا کردن راه‌حل‌هایی برای بردن بازی‌های بیشتر است.»

همکاری امبومو و آماد در نقش شماره ۱۰ و وینگ‌بک سمت راست در سیستم ۳-۴-۲-۱، یکی از نکات قابل توجه فصل یونایتد بوده است؛ دو بازیکن چپ‌پا که توانایی عبور از مدافعان، ترکیب‌سازی با یکدیگر و نفوذ به عمق دفاع حریف را دارند. در سمت مقابل، حضور دیوگو دالوت با ویژگی‌های کلاسیک‌تر دفاع کناری، توازن لازم را به ساختار تیم داده و ظرفیت خلاقانه سیستم آموریم را افزایش داده است.

این دو بازیکن در ۹ بازی از ۱۵ مسابقه لیگ برتر تا اینجای فصل، از جمله برابر فولام، برنلی، لیورپول، برایتون، ناتینگهام فارست، کریستال پالاس، وستهام و وولوز، در ترکیب اصلی حضور داشته‌اند. در دیدار هفته گذشته در مولینو، به‌ویژه در نیمه دوم، آن‌ها بارها جای خود را عوض کردند و هنگام از دست رفتن توپ، دوباره به ساختار تیمی بازگشتند.

امبومو و آماد همچنین چهار بازی را به‌عنوان دو هافبک تهاجمی پشت مهاجم، مقابل منچسترسیتی، چلسی، تاتنهام و اورتون آغاز کردند؛ مسابقاتی که مزراوی در آن‌ها وینگ‌بک راست بود و در دیدارهای برابر وستهام و وولوز، نقش مدافع میانی سمت راست را هم ایفا کرد.

باشگاه یونایتد هفته گذشته امیدوار بود هر دو بازیکن برای دیدار برابر بورنموث در دسترس باشند؛ در حالی که وضعیت مزراوی متفاوت‌تر دنبال می‌شد. با تصمیم فیفا مبنی بر الزام آزادسازی بازیکنان تنها هفت روز پیش از آغاز تورنمنت -و نه دو هفته- شرایط پیچیده‌تر شد، به‌خصوص با توجه به تعویق بازی یونایتد برای پخش تلویزیونی.

مراکش به‌عنوان میزبان، یکشنبه مقابل کومور افتتاحیه را برگزار می‌کند و کامرون و ساحل عاج سه روز بعد نخستین دیدارشان را انجام می‌دهند. در این میان، تماس‌های مداومی میان مدیران یونایتد و مسئولان تیم‌های ملی برقرار بوده، اما تأخیر در شفاف‌سازی نهایی، نارضایتی‌هایی را در باشگاه به همراه داشته است. با این حال، بازیکنان همچنان در تمرینات حضور داشته‌اند و یونایتد قصد دارد وضعیت نهایی آن‌ها را تا زمان ورود تیم به الدترافورد مخفی نگه دارد.

غیبت مزراوی برای بازی بورنموث تا حد زیادی قطعی به نظر می‌رسید، اما ماندن او در انگلیس پس از دو روز استراحت تیم، امیدهایی برای حضورش ایجاد کرد.

آموریم روز جمعه گفت:«هنوز با تیم‌های ملی در حال مذاکره هستیم. بازی دوشنبه است، بازیکنان اینجا هستند و تمرین می‌کنند، اما ما تمام سناریوها را برای مسابقه آماده کرده‌ایم.»

او افزود:این وضعیت آزاردهنده است، اما از طرفی کسی دقیقاً نمی‌داند چه کسی بازی می‌کند و این هم می‌تواند نکته مثبتی باشد. ما بازیکنان کافی برای کنار آمدن با هر شرایطی داریم.»

تمام این صحبت‌ها نشان می‌دهد آموریم به‌دنبال راه‌حل‌های تاکتیکی متنوع برای جبران غیبت سه مهره کلیدی است. فینال جام ملت‌های آفریقا ۱۸ ژانویه برگزار می‌شود و در صورت حضور کامل این بازیکنان، آن‌ها دیدارهای مهمی برابر استون‌ویلا، نیوکاسل، وولوز، لیدز، برنلی، برایتون (در جام حذفی) و منچسترسیتی را از دست خواهند داد.

این‌که آیا یونایتد مقابل بورنموث یا در بازی‌های آینده با آرایش ۴-۳-۳ به میدان می‌رود یا نه، هنوز مشخص نیست. آموریم پیش‌تر سیستم ۳-۴-۲-۱ را که با آن دو قهرمانی پرتغال را با اسپورتینگ لیسبون به دست آورد، ستون اصلی تفکرش دانسته بود و حتی در ماه سپتامبر گفته بود «حتی پاپ هم نمی‌تواند من را مجبور به تغییر سیستم کند.»

با این حال، او همواره تأکید کرده که در زمان مناسب، تغییر خواهد کرد. مصدومیت ماتیس دلیخت و هری مگوایر، در کنار آغاز جام ملت‌های آفریقا، دلایل بیشتری برای چنین تصمیمی فراهم کرده است. در حال حاضر، لیساندرو مارتینس، لنی یورو و آیدن هیون گزینه‌های آماده خط دفاع هستند.

اطلاع‌رسانی زودهنگام آموریم به بازیکنان پیش از بازی با وولوز نشان می‌دهد این تصمیم از پیش برنامه‌ریزی شده و واکنشی احساسی به یک مسابقه خاص نیست. در صورت اجرای آن، سرمربی پرتغالی این تغییر را در شرایطی نسبتاً مطلوب انجام می‌دهد؛ پس از یک پیروزی قاطع و در حالی که یونایتد با قرار گرفتن در رده ششم لیگ برتر، وضعیت باثبات‌تری دارد.

آموریم پس از پیروزی ۴ بر ۱ برابر وولوز گفت:«باید شیوه بازی‌مان را بهتر کنیم. گاهی لازم است راه متفاوتی را امتحان کنیم. روی این موضوع فکر می‌کنیم و کار می‌کنیم و بازی با بورنموث دنیای متفاوتی خواهد بود.»

در پایان، وضعیت بنجامین ششکو هم به عامل ابهام دیگری برای آندونی ایرائولا، سرمربی بورنموث، تبدیل شده است. مهاجم یونایتد پس از مصدومیت آماده بازگشت بود، اما سه روز گذشته را به‌دلیل مسمومیت غذایی از دست داده و باشگاه قرار است درباره شرایط نهایی او تصمیم‌گیری کند؛ در حالیکه خود بازیکن برای حضور در میدان اصرار دارد.

منبع: اتلتیک

