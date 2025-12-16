شروع بلیت فروشی بازی تراکتور - پرسپولیس

خبرگزاری کار ایران
بلیت‌فروشی دیدار دو تیم تراکتور و پرسپولیس تهران در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، از ساعت ۱۲ امروز آغاز شده است.

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های تراکتور و پرسپولیس تهران روز پنجشنبه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۶:۱۵ در ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز برگزار می‌شود و بلیت‌فروشی این مسابقه از ساعت ۱۲ امروز (سه‌شنبه ۲۵ آذرماه) به‌صورت الکترونیکی در دسترس هواداران قرار گرفته است.

بر اساس اعلام باشگاه تراکتور، بلیت‌های این مسابقه تنها از طریق سامانه رسمی بلیت‌فروشی این باشگاه به فروش می‌رسد.

همچنین تمامی هواداران آقایی که برای دیدار تراکتور و پیکان بلیت تهیه کرده بودند و نیز هواداران خانمی که در آن مسابقه بلیت ۱۵۰ هزار تومانی خریداری کرده‌اند، بلیت آن‌ها به‌صورت خودکار برای دیدار مقابل پرسپولیس رزرو شده است.

