حاشیه جدید برای یونایتد: اعتراض برادر ستاره جوان به تصمیم آموریم
در جریان تساوی پرگل ۴-۴ منچستریونایتد مقابل بورنموث، اقدام برادر کوبی ماینو با پوشیدن تیشرتی اعتراضی، حاشیهای جدید برای این باشگاه و رابطه این بازیکن با روبن آموریم ایجاد کرد.
به گزارش ایلنا، در دیدار پرهیجان منچستریونایتد و بورنموث که با تساوی ۴-۴ در الدترافورد به پایان رسید، جردن ماینو-هیمز، برادر ناتنی کوبی ماینو، با اقدامی جنجالی توجه رسانهها و هواداران را به خود جلب کرد. او در سرما و باران منچستر، تیشرتی با شعار «Free Kobbie Mainoo» (ماینو را آزاد کنید) به تن داشت و تصویری از آن را نیز در صفحه اینستاگرام خود منتشر کرد.
کوبی ماینو در این مسابقه برای شانزدهمین بازی فصل لیگ برتر، در ترکیب اصلی یونایتد قرار نگرفت، هرچند با ورودش از روی نیمکت، با استقبال پرشور هواداران روبهرو شد. در میان تماشاگران، برادر ناتنی او نیز حضور داشت؛ فردی که با بیش از ۶۸۰ هزار دنبالکننده در اینستاگرام و سابقه حضور در یک برنامه تلویزیونی پرمخاطب در بریتانیا، چهرهای شناختهشده محسوب میشود.
این اقدام، خطر تشدید اختلاف احتمالی میان ماینو و روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، را به همراه دارد؛ بهویژه آنکه گفته میشود این هافبک جوان به دلیل کمبود فرصت بازی، خواهان جدایی قرضی در پنجره نقلوانتقالات ژانویه شده است. در همین حال، بخشی از هواداران یونایتد از رفتار برادر ماینو ابراز نارضایتی کردند و آن را حرکتی جلبتوجهکننده و آسیبزا دانستند.
با این حال، شرایط فنی ممکن است در هفتههای آینده به سود ماینو تغییر کند. او میتواند در دیدار پیشروی یونایتد مقابل استونویلا، نخستین بازی فیکس خود در فصل جاری لیگ برتر را تجربه کند؛ چرا که کاسمیرو به دلیل محرومیت این مسابقه را از دست داده است. همچنین غیبت آماد دیالو و برایان امبومو به دلیل حضور در جام ملتهای آفریقا، شانس بیشتری برای حضور این هافبک جوان در ترکیب ایجاد کرده است.
روبن آموریم پیش از دیدار با بورنموث، درباره وضعیت ماینو گفت: «اگر کوبی نزد من بیاید و صحبت کند، حتماً با او گفتوگو میکنم. دوست دارم بازیکنانم راضی باشند و بدانند هر فردی اهداف خودش را دارد. ناامیدی به هیچکس کمک نمیکند.»
او همچنین افزود: «گاهی موضوع به سیستم بازی و لحظه تیم برمیگردد. اگر با سه هافبک بازی کنیم، ممکن است کوبی دقایق بیشتری داشته باشد، اما در این صورت بازیکن دیگری جایگاهش را از دست میدهد. در نهایت، تمرینات و عملکرد در مسابقات تعیینکننده است. درِ تیم به روی همه بازیکنان برای تغییر نظر من باز است. اگر ماینو بهترین گزینه باشد، بدون تردید بازی خواهد کرد. هدف من فقط بردن بازی بعدی است.»