ناراحتی آموریم: نتیجه باید کاملاً متفاوت میبود
روبن آموریم پس از تساوی ۴-۴ منچستریونایتد برابر بورنموث، به دلیل از دست رفتن دو امتیاز این دیدار ابراز ناامیدی کرد.
به گزارش ایلنا، روبن آموریم، سرمربی منچستریونایتد، پس از تساوی پرهیجان ۴-۴ برابر بورنموث در دیداری که دوشنبه شب در الدترافورد برگزار شد، نتیجه بهدستآمده را ناامیدکننده توصیف کرد و تأکید داشت تیمش شایسته کسب سه امتیاز بوده است.
یونایتد در نیمه نخست دو بار از حریف پیش افتاد، اما در ابتدای نیمه دوم با افت تمرکز، ابتدا ۳-۲ عقب افتاد، سپس با بازگشت دوباره تا آستانه پیروزی پیش رفت و با برتری ۴-۳ امیدوار به پایان خوش بود؛ با این حال، گل دقایق پایانی بورنموث باعث شد شاگردان آموریم دو امتیاز حساس را از دست بدهند.
آموریم در گفتوگو با تلویزیون منچستریونایتد و همچنین مصاحبه با شبکههای اسکای اسپورت و بیبیسی اسپورت گفت:«واقعاً ناامیدکننده است. بازی عجیبی بود. شاید به نظر برسد امتیازات را در نیمه دوم از دست دادیم، اما فکر میکنم این اتفاق در نیمه اول رخ داد. کاملاً روی بازی مسلط بودیم و موقعیتهای زیادی ساختیم. باید با نتیجهای متفاوت به رختکن میرفتیم. در نهایت، ما شایسته بیشتر از این بودیم.»
او ادامه داد: «برای تماشاگران یک بازی جذاب بود و ما شروع بسیار خوبی داشتیم. نیمه اول را عالی بازی کردیم و نتیجه باید کاملاً به سود ما میبود. اما مثل بازی با ناتینگهام فارست، شش دقیقه ابتدایی نیمه دوم تمرکزمان را از دست دادیم و دو گل خوردیم. دوباره به بازی برگشتیم، دو گل زدیم و وقتی ۴-۳ جلو افتادیم، باید بازی را میبستیم. در یکی از صحنهها توپ اوت در اختیار ما بود و باید با آرامش بازی را مدیریت میکردیم، نه اینکه شتابزده عمل کنیم.»
سرمربی منچستریونایتد درباره احساسش پس از گل چهارم تیمش گفت: «بله، احساس میکردم بازی تمام شده است. تلاش بازیکنان، بهویژه خط دفاعی را میدیدم و تصورم این بود که حتی برای گل پنجم هم فشار میآوریم. تلاش کردیم، اما در نهایت بازی مساوی شد.»
آموریم با تأکید بر اهمیت جزئیات افزود:«نکات مثبت زیادی وجود دارد، اما هنوز موارد زیادی هست که باید روی آنها کار کنیم. گاهی بازیها را در جزئیات میبازیم. این موضوع به سیستم دفاعی سه نفره یا چهار نفره ربطی ندارد، بلکه به درک لحظات بازی برمیگردد. باید بیرحمانهتر و دقیقتر عمل کنیم. مقابل تیم خوبی مثل بورنموث، موقعیتهای زیادی برای برد داشتیم و باید سه امتیاز را میگرفتیم.»
او همچنین عملکرد تیمش را نسبت به دو بازی خانگی قبلی بهتر دانست و گفت:«وقتی بیرون از خانه میبرید، باید در خانه هم برنده شوید. با این حال، امروز عملکردمان با دو بازی قبلی در الدترافورد کاملاً متفاوت بود. نتیجه یک امتیاز است و این آزاردهنده است، اما نمایش تیم فرق داشت. هواداران میخواهند هم برنده شوند و هم فوتبال خوب ببینند. در مقاطعی این کار را انجام دادیم، اما باز هم باید در استفاده از موقعیتها دقیقتر باشیم.»
آموریم در پایان، درباره غیبت چند بازیکن و راهحلهای پیش رو گفت:«این بخش جذاب کار یک مربی است؛ اینکه با بازیکنان در اختیار، راهحل پیدا کنیم. بعد از فصل گذشته، فکر میکنم آمادهایم با هر شرایطی کنار بیاییم. مصدومیتها وجود دارد و همه تیمهای انگلیس با این مشکل مواجهاند. تلاش میکنیم راههای متفاوتی برای گلزنی پیدا کنیم و به جلو حرکت کنیم.»