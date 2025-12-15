آسانی: برای فوتبال آمدهایم، نه درگیری
بازیکن آلبانیایی استقلال پس از تساوی برابر خیبر خرمآباد، با اشاره به فضای پرتنش ورزشگاه تختی، تأکید کرد بازیکنان برای فوتبال بازی میکنند و احترام متقابل باید در زمین و سکوها حفظ شود.
به گزارش ایلنا، یاسر آسانی بعد از پایان دیدار استقلال و خیبر خرمآباد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بازی خوبی بود و موقعیتهای زیادی برای گلزنی داشتیم، اما از فرصتها بهخوبی استفاده نکردیم و توپها وارد دروازه نشد.
وی درباره پرتاب اشیا به سمت بازیکنان استقلال از سوی برخی تماشاگران گفت: من وقتی هواداران را میبینم خوشحال میشوم، چون ما برای آنها بازی میکنیم. اما در بعضی دقایق، فشار از سمت سکوها زیاد بود. ما به اینجا آمدهایم فوتبال بازی کنیم، نه بجنگیم. به نظرم هواداران باید به همه بازیکنان و همه تیمها احترام بگذارند.
بازیکن استقلال ادامه داد: نمیخواهم زیاد صحبت کنم، اما باید همه از حضور در ورزشگاه لذت ببرند. پرتاب اشیا به داخل زمین اصلاً اتفاق خوبی نیست. روزبه چشمی و رامین رضاییان بازیکنان تیم ملی هستند. من هم در یکی از صحنهها میخواستم شانس آخر را برای گلزنی امتحان کنم، اما شیئی به داخل زمین پرتاب شد. به هر حال این هم بخشی از فوتبال است.
آسانی درباره درگیری لفظی خود با علی شجاعی در دقایق پایانی مسابقه گفت: بعضی وقتها در فوتبال بازیکنان مدام روی زمین میافتند و این موضوع سطح بازی را پایین میآورد. ما زیاد بازی میکنیم و چنین صحنههایی را بارها دیدهایم. به نظر من باید مردانه بازی کنیم و مردانه بجنگیم.
وی در خصوص قضاوت داور مسابقه نیز خاطرنشان کرد: نمیخواهم درباره داوری صحبت کنم. داوری خوب بود و ما باید تمرکزمان را روی کار خودمان و بازی بعدی بگذاریم.
بازیکن استقلال در پایان با اشاره به جو ورزشگاه تختی خرمآباد گفت: جو ورزشگاه عالی بود و بیشتر هواداران هم رفتار خوبی داشتند. شاید در بعضی لحظات تحریکهایی صورت گرفت، اما بعد از پایان بازی، فضا آرام شد و همه راضی بودند.