رحمتی: مقابل استقلال شایسته پیروزی بودیم
سرمربی تیم فوتبال خیبر خرمآباد با قدردانی از حمایت هواداران، عملکرد شاگردانش را مقابل استقلال شایسته برد دانست و تأکید کرد تیمش با وجود دریافت گل زودهنگام، نمایش برتری ارائه داده و مستحق کسب سه امتیاز بوده است.
به گزارش ایلنا، مهدی رحمتی پس از تساوی خیبر خرمآباد برابر استقلال تهران در نشست خبری اظهار کرد: قبل از هر چیز از هواداران وفادار خیبر تشکر میکنم که در طول ۹۰ دقیقه بیوقفه تیم را حمایت کردند. این انرژی و حضور، بزرگترین سرمایه ماست و انگیزه زیادی به بازیکنان میدهد.
وی با اشاره به روند مسابقه گفت: به بازیکنانم خسته نباشید میگویم. امروز واقعاً با تمام وجود بازی کردند. خیلی زود و در دقایق ابتدایی روی یک پنالتی گل خوردیم، اما تیم از نظر روحی نریخت و خیلی خوب به بازی برگشت. بعد از آن موقعیتهای متعددی خلق کردیم و نشان دادیم که برای پیروزی به میدان آمدهایم.
سرمربی خیبر ادامه داد: به نظر من گل اولی که زدیم کاملاً سالم بود و ایرادی نداشت. در نیمه دوم هم در بخش زیادی از مسابقه برتری با ما بود، اما در دقایق پایانی به دلیل افت بدنی چند بازیکن که تازه از مصدومیت برگشته بودند، ناچار شدیم عقبتر بازی کنیم.
رحمتی درباره قضاوت داور مسابقه تصریح کرد: ترجیح میدهم وارد جزئیات داوری نشوم و بررسی صحنهها را به کارشناسان بسپارم. صحنههای متعددی مثل پنالتی، گلهای مردود شده و چند برخورد در محوطه جریمه وجود داشت که میشود درباره آنها صحبت کرد، اما داوری باید منصفانه و کارشناسی بررسی شود، نه احساسی.
وی افزود: داور هم انسان است و ممکن است اشتباه کند. اگر نگاه به خطاها یکسان باشد، چه وسط زمین و چه داخل محوطه جریمه، بسیاری از حاشیهها هم کمتر میشود.
سرمربی خیبر با تأکید بر شایستگی تیمش برای پیروزی گفت: از نظر من ما برنده این مسابقه بودیم. سه بار به گل رسیدیم و واقعاً حیف شد که دو امتیاز را از دست دادیم. با تیمی جوان و بودجهای بهمراتب کمتر مقابل حریفی بازی کردیم که هزینههای بالایی داشته و بازیکنان باتجربهای در اختیار دارد.
رحمتی در پایان خاطرنشان کرد: به این بازیکنان افتخار میکنم. بدون حاشیه و بدون گلایه، فقط کار میکنند و امروز نشان دادند شخصیت و کیفیت بالایی دارند. تنها حسرت من، امتیازهایی است که میتوانستیم کامل بگیریم.