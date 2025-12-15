ملوان 0-4 فجر: شکست شوکه کننده تیم زارع در خانه

به گزارش ایلنا، در این مسابقه که عصر دوشنبه ۲۴ آذر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی برگزار شد، فجرسپاسی از همان دقایق ابتدایی بازی با نمایش هجومی و منظم، کنترل جریان مسابقه را در اختیار گرفت و اجازه نداد ملوان به ریتم دلخواه خود برسد. نخستین گل بازی در دقیقه ۳۵ توسط ساسان جعفری‌کیا به ثمر رسید تا برتری فجرسپاسی شکل بگیرد.

در ادامه فشار فجری‌ها حفظ شد و این تیم در دقیقه ۴۵ از روی نقطه پنالتی توسط یادگار رستمی به گل دوم دست یافت. پیش از پایان نیمه نخست، فرشید اسماعیلی نیز در دقیقه ۴+۴۵ موفق شد سومین گل فجرسپاسی را وارد دروازه ملوان کند تا نیمه اول با نتیجه‌ای سنگین برای میزبان به پایان برسد.

در نیمه دوم نیز روند بازی تغییر محسوسی نداشت و شاگردان پیروز قربانی با حفظ تمرکز تاکتیکی، اجازه بازگشت به ملوان را ندادند. در مقابل، تلاش‌های تیم مازیار زارع برای جبران نتیجه ثمری نداشت و حملات ملوان یا با بی‌دقتی مهاجمان همراه شد یا توسط خط دفاعی و دروازه‌بان فجرسپاسی مهار شد.

برتری فجرسپاسی در دقیقه ۶۷ بار دیگر به گل تبدیل شد؛ جایی که میثم مرادی روی پاس حسین شهابی گل چهارم تیمش را به ثمر رساند تا اختلاف دو تیم به اوج برسد. در ادامه مسابقه، فجری‌ها با کنترل بازی و مدیریت جریان مسابقه، مانع از ایجاد موقعیت‌های جدی از سوی ملوان شدند.

در نهایت این دیدار با پیروزی قاطع چهار بر صفر فجرسپاسی به پایان رسید تا شاگردان پیروز قربانی با کسب سه امتیاز ارزشمند خارج از خانه، شبی موفق را در انزلی پشت سر بگذارند.

