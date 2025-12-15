اعلام ترکیب دو تیم گل گهر و مس رفسنجان

به گزارش ایلنا، از ساعت 16:15 امروز دو تیم گل گهر سیرجان و مس رفسنجان در هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف هم خواهند رفت.

ترکیب دو تیم برای این بازی به شرح زیر است:

ترکیب گل‌گهر برابر مس

فرزین گروسیان، علیرضا علیزاده، امیر جعفری، سیاوش یزدانی، نوید عاشوری، مهدی تیکدی‌نژاد، آرمان اکوان، مجید عیدی، پوریا شهرآبادی، اریک باگناما و پوریا لطیفی‌فر

ترکیب مس برابر گل‌گهر

نیما میرزازاد، مجید نصیری، احمدرضا زنده‌روح، مهدی شریفی، آرمان رمضانی، دانیال، جهانبخش، ماتئوس کاستا، میلاد فخرالدینی، وحید حیدریه و امیرحسین جولانی

