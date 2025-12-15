خبرگزاری کار ایران
ترکیب ملوان مقابل فجر سپاسی اعلام شد
کادر فنی تیم فوتبال ملوان ترکیب این تیم را برای دیدار برابر فجر سپاسی مشخص کرد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهاردهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس دو تیم ملوان بندرانزلی و فجرسپاسی شیراز از ساعت ۱۶:۰۰ فردا در ورزشگاه زنده یاد سیروس قایقران بندرانزلی به مصاف هم می‌روند.

بر اساس اعلام کادر فنی ملوان، این تیم در دیدار مقابل فجر سپاسی با ترکیب زیر وارد زمین خواهد شد:

فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، دانیال ایری، ابوذر صفرزاده، محمد پاپی، قائم اسلامی‌خواه، فرحان جعفری، حسین صادقی، محمد علی‌نژاد، ماهان بهشتی و علیرضا رمضانی.

