محل میزبانی تراکتور از پرسپولیس همچنان مبهم است!
خداداد عزیزی در مورد محل بازی تراکتور و پرسپولیس در جام حذفی صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، قرار است روز پنجشنبه تیمهای تراکتور و پرسپولیس بازی معوقه خود از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی را برگزار کنند. دیداری که میزبانش تراکتور است اما هنوز محل برگزاری آن مشخص نیست. این را هم در نظر بگیرید که محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور دستور داده بازیهای این تیم دیگر در ورزشگاه بنیان دیزل برگزار نشود.
خداداد عزیزی مدیر تیم تراکتور نیز درباره این مسابقه گفت؛ «هنوز نمیدانیم بازی ما و پرسپولیس قرار است در کجا برگزار شود ولی نظرم این است که در بنیان دیزل نمیتوان بازی تراکتور را برگزار کرد. آن هم بازی با پرسپولیس که خیلی حساس است. ورزشگاه کوچک است و ظرفیتش برای هواداران کم است.»
او در این باره ادامه داد: «از سالیان گذشته اختلافی بین هواداران پرسپولیس و تراکتور هست و برای بهتر شدن این بازی باید در یادگار امام برگزار کنیم. اینکه میگویند اگر روز 27 آذر جام حذفی بازی کنید چمن خراب میشود ولی یکم دی با الدحیل بازی کنید، فکر نکنم در آن چهار روز معجزه رخ دهد.»
خداداد در ادامه مصاحبه خود به این مسأله که گفته میشود او به خاطر پشتوانههایش از هیچ اظهار نظری واهمه ندارد، پاسخ داد: «پشت من به کسی گرم است؟ من از بچگی روی پای خودم ایستادم. دوستان راحت باشند و من را به هر کجا که میخواهند بچسبانند ولی من کسی هستم که در این فوتبال تا به حال از هیچ آدم سیاسی نه رانت گرفتم و نه پیش او رفتم. اگر یک آدم سیاسی در جمهوری اسلامی ایران به من یک رانت یک ریالی داده و یک رئیس جمهور یا وزیر یا شهردار گفت که من پیش او رفتم تا رانت بگیرم، هر چه دوست داشتید به من بگویید.»
خداداد در این خصوص تاکید کرد: «حرف دیگران برایم اهمیت ندارد ولی تا جایی که من میدانم همه در ادوار قبلی رانتهایی پیش رئیس جمهورها و وزرا و شهردارها داشتند و از گرفتن مجوز تا وامهای دویست میلیاردی را اطلاع دارم. من نیازی ندارم کسی پشتم باشد.»
مدیر تیم تراکتور درباره بردن پیکان در هفته چهاردهم لیگ برتر هم گفت: «یک جمله درباره سعید دقیقی و تیمش بگویم. آنچه در تیم او دیدم و در فوتبالمان خیلی کم اتفاق میافتد بحث اتلاف وقت است. وقتی بازی یک بر یک بود، من به چشم خودم سه بار دیدم بازیکن سعید دقیقی افتاده بود اما او با داد و فریاد بازیکنش را بلند میکرد. امیدوارم فوتبال ما به جایی برسد که اتلاف وقت به سبک بحرینیها را از بین ببریم.»