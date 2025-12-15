خبرگزاری کار ایران
انتقال مدافع نیوکاسل به بیمارستان پس از مصدومیت شدید

دن برن، مدافع تیم فوتبال نیوکاسل، پس از مصدومیتی شدید از ناحیه دنده که باعث اختلال در تنفس او شد، در جریان شکست در دربی مقابل ساندرلند به بیمارستان منتقل شد.

به گزارش ایلنا، دن برن، مدافع باتجربه و ملی‌پوش نیوکاسل، در جریان شکست یک بر صفر این تیم مقابل ساندرلند در ورزشگاه «استادیوم آو لایت»، دچار مصدومیتی جدی از ناحیه دنده شد که تنفس او را با مشکل مواجه کرد. این بازیکن بلندقامت پس از آنکه در دقایق پایانی نیمه نخست احساس تنگی نفس داشت، بلافاصله برای انجام معاینات پزشکی به بیمارستان منتقل شد.

برن در دقیقه ۴۲ این دیدار حساس و پرفشار ناچار به ترک زمین شد. در ابتدا شدت آسیب‌دیدگی او مشخص نبود، اما در بین دو نیمه وضعیت جسمانی‌اش به‌گونه‌ای بود که کادر پزشکی تصمیم گرفتند او را به بیمارستان منتقل کنند. این مصدومیت پس از برخورد شدید با نوردی موکیله، مدافع ساندرلند، و در جریان یک تکل رخ داد؛ بازیکن ساندرلند به دلیل این صحنه با کارت زرد جریمه شد. اگرچه برن پس از دریافت درمان اولیه به بازی ادامه داد، اما دقایقی بعد دوباره نقش بر زمین شد و در نهایت تعویض شد.

ادی هاو، سرمربی نیوکاسل، پس از پایان مسابقه درباره وضعیت این مدافع گفت:«در پایان نیمه اول به‌وضوح دچار مشکل تنفسی شده بود. موضوع جدی بود. دن برن برای بررسی وضعیت دنده‌هایش به بیمارستان منتقل شده و امیدواریم حالش خوب باشد.»

او در ادامه افزود: «بدشانسی بزرگی برای ماست. در خط دفاعی با کمبود بازیکن مواجه هستیم و مصدومیت‌های متعددی داریم. از دست دادن بازیکنی با حضور فیزیکی و ثباتی مثل دن، ضربه بزرگی بود. هنوز نمی‌دانیم شدت مصدومیت چقدر است، اما به نظر می‌رسد مشکل از ناحیه دنده باشد. او برای بررسی دقیق به بیمارستان رفته است. این اتفاق برای ما بسیار سنگین بود، چون دن تقریباً همیشه در ترکیب تیم حضور داشته است.»

برن در فصل جاری تنها در یکی از ۱۶ بازی نیوکاسل در لیگ برتر غایب بوده که آن هم به دلیل محرومیت یک جلسه‌ای پس از دریافت پنج کارت زرد و در دیدار مقابل منچسترسیتی در تاریخ ۲۲ نوامبر رخ داد. او همچنین در هر شش مسابقه نیوکاسل در لیگ قهرمانان اروپا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ از ابتدا به میدان رفته است.

در همین حال، اسون بوتمن، دیگر گزینه تخصصی نیوکاسل در پست دفاع میانی سمت چپ، از تاریخ ۹ نوامبر و دیدار مقابل برنتفورد در ترکیب اصلی قرار نگرفته و به دلیل مصدومیت از ناحیه کمر تحت درمان بوده است. با این حال، احتمال دارد برای دیدار خانگی هفته آینده مقابل چلسی به شرایط بازی برسد.

