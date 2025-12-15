خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اسطوره لیورپول همچنان در بیمارستان بستری است

اسطوره لیورپول همچنان در بیمارستان بستری است
کد خبر : 1727905
لینک کوتاه کپی شد.

ایان راش، اسطوره لیورپول، پس از دو روز بستری در بخش مراقبت‌های ویژه بهبود می‌یابد.

به گزارش ایلنا،  ایان راش، مهاجم افسانه‌ای سابق لیورپول و ولز، که به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از آنفلوآنزا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود، اکنون در حال بهبود است و همچنان در بیمارستان تحت نظر قرار دارد.

راش ۶۴ ساله که اکنون سفیر باشگاه لیورپول است، هفته گذشته با تنگی نفس به بیمارستان کونتس آو چستر منتقل شد و سپس به بخش مراقبت‌های ویژه رفت. وی به درمان مناسب به سرعت پاسخ مثبت داد، اما همچنان در بیمارستان بستری است.

سخنگوی لیورپول در این باره گفت: «همه اعضای باشگاه برای او آرزوی بهبودی سریع دارند و از بیمارستان و کادر درمان آن برای ارائه بهترین مراقبت‌ها به اسطوره و سفیر باشگاه سپاسگزاریم.»

راش با ۳۴۶ گل در ۶۶۰ بازی، همچنان رکورددار گلزنی تاریخ لیورپول است. او در دو دوره حضور در این باشگاه، پنج عنوان قهرمانی لیگ، دو جام قهرمانان اروپا، سه جام حذفی و پنج جام اتحادیه به دست آورد و در هشت فصل مختلف آقای گل قرمزها بود. راش در سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ به ترتیب جایزه بهترین بازیکن جوان و بهترین بازیکن سال انجمن بازیکنان حرفه‌ای انگلیس را کسب کرد.

این مهاجم افسانه‌ای برای تیم ملی ولز نیز ۷۳ بازی انجام داد و با ۲۸ گل، پس از گرت بیل در رتبه دوم برترین گلزنان تاریخ این کشور قرار دارد. راش علاوه بر لیورپول، برای باشگاه‌هایی مانند چستر، یوونتوس، لیدز، نیوکاسل، شفیلد یونایتد، رکسام و سیدنی المپیک استرالیا بازی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
رایتل
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

درب ضد حریق امیردرب

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری