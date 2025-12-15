اسطوره لیورپول همچنان در بیمارستان بستری است

به گزارش ایلنا، ایان راش، مهاجم افسانه‌ای سابق لیورپول و ولز، که به دلیل مشکلات تنفسی ناشی از آنفلوآنزا در بخش مراقبت‌های ویژه بستری شده بود، اکنون در حال بهبود است و همچنان در بیمارستان تحت نظر قرار دارد.

راش ۶۴ ساله که اکنون سفیر باشگاه لیورپول است، هفته گذشته با تنگی نفس به بیمارستان کونتس آو چستر منتقل شد و سپس به بخش مراقبت‌های ویژه رفت. وی به درمان مناسب به سرعت پاسخ مثبت داد، اما همچنان در بیمارستان بستری است.

سخنگوی لیورپول در این باره گفت: «همه اعضای باشگاه برای او آرزوی بهبودی سریع دارند و از بیمارستان و کادر درمان آن برای ارائه بهترین مراقبت‌ها به اسطوره و سفیر باشگاه سپاسگزاریم.»

راش با ۳۴۶ گل در ۶۶۰ بازی، همچنان رکورددار گلزنی تاریخ لیورپول است. او در دو دوره حضور در این باشگاه، پنج عنوان قهرمانی لیگ، دو جام قهرمانان اروپا، سه جام حذفی و پنج جام اتحادیه به دست آورد و در هشت فصل مختلف آقای گل قرمزها بود. راش در سال‌های ۱۹۸۳ و ۱۹۸۴ به ترتیب جایزه بهترین بازیکن جوان و بهترین بازیکن سال انجمن بازیکنان حرفه‌ای انگلیس را کسب کرد.

این مهاجم افسانه‌ای برای تیم ملی ولز نیز ۷۳ بازی انجام داد و با ۲۸ گل، پس از گرت بیل در رتبه دوم برترین گلزنان تاریخ این کشور قرار دارد. راش علاوه بر لیورپول، برای باشگاه‌هایی مانند چستر، یوونتوس، لیدز، نیوکاسل، شفیلد یونایتد، رکسام و سیدنی المپیک استرالیا بازی کرد.

